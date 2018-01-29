新故鄉願景》信仰加持 浪蕩子蛻變做公益

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中國時報
／花蓮報導

身材圓滾滾、臉蛋胖嘟嘟，嘴角總是掛著笑容，何家強雖然年近6旬，卻不顯老態，在花蓮縣鳳林鎮接受免費課輔的偏鄉兒童眼中，他是親切的家爸、視他們如己出的好父親；但其實他也曾是輕狂、沉迷酒精的放蕩少年，在信仰的力量下，徹底改頭換面，擺脫渾渾噩噩，重塑自己的人生。

何家強的父親在台北開設狀元樓餐廳，不少政商名流、甚至總統都曾蒞臨。何家強從小在富裕環境中長大，當兵退伍後，還遠赴所羅門擔任外交官侍從，卻因耐不住性子，待不到1年就返回台灣，到立法院任職，也是數年即離職，覺得自己捧不了別人的飯碗。

何家強之後輾轉投身營造業，為了生意，每天應酬，賺了錢卻失去自我，深陷於酒精，最後搞到1天沒喝酒，雙手就直抖，醫生嚴肅告誡他，再喝下去，可能連命都沒了，才讓他驚覺事態嚴重、決心戒酒，努力揮別荒唐的過去。

成功戒酒及信仰耶穌後，何家強的人生有了180度大翻轉，開始投身社會公益。八八風災後，隨著靈糧堂前往偏遠部落投入關懷工作，直至災區復建工作告一段落，夫婦倆獲指派遠赴鳳林鎮吉拉卡樣部落（山興部落）服務弱勢。

落腳鳳林、創建免費課輔班，何家強最大期望是呵護偏鄉需要幫助的孩童平安健康長大。他常以自身為例，勉勵孩子們「遠離菸酒、努力向上，無怨無悔付出，必會有成果」，像他揮別荒唐的人生上半場，穩健邁向別具意義的人生下半場。

(中國時報)

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