新故鄉願景》仁親基金會 教孩子自力更生

2018年01月29日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

孩子們研製藥皂及手工餅乾販售，期待自力更生。（楊漢聲翻攝）

花蓮鳳林鎮的仁親基金會課輔班目前有40位小朋友，每天光食材費用就相當驚人，要如何餵飽這40張正值發育期的小嘴，讓何家強、侯美英夫婦絞盡腦汁。何家強除對外找資源，還領著孩子們研製藥皂及手工餅乾販售，期待自力更生，不再靠募款接濟過日子。

夫妻倆為守護孩童的成長，積極寫計畫找資源；立法委員蕭美琴得知後向名導演吳念真尋求支援，吳念真還帶著紙風車劇團下鄉表演，決心長期協助課輔班，照顧孩子下課後的生活。

除積極找尋資源外，夫婦倆更帶領著孩子們著手研製藥皂及手工餅乾在網路販售，靠著大家一起努力，力求自給自足，希望有朝一日不用再依靠募款。

何家強說，要讓孩子了解任何資源，都不是憑空而來的，要有著感恩的心，更希望他們長大後能落實「施比受有福」的真諦，返鄉照顧部落的弟弟、妹妹們，讓所有小孩都免於挨餓、憂慮，安心長大。

除了資源匱乏，侯美英也憂心指出，吃的、用的都還過得去，目前最為欠缺的是「人」，其實「物資」不是孩子最欠缺的，「陪伴」才是孩子最需要的，目前僅有鳳林國中3名替代役男及1名志工幫忙，希望能有更多人投入行列，幫忙教導小朋友各式才藝，陪伴孩子們快樂成長。

(中國時報)