花蓮醫藥師攜手 無醫村義診

花蓮醫師公會理事長鄒永宏（左）促成花醫藥師公會攜手合作，服務偏鄉民眾。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣幅員廣闊，偏鄉醫療資源不足，花蓮縣醫師公會結合藥師公會，28日首度在吉安永興村試辦「無醫村」義診服務，吸引40位民眾求診，醫師公會理事長鄒永宏說，盼未來能逐步將義診觸角深入無醫療院所及偏遠部落，讓義診不只是「看病」，還能關懷偏鄉民眾的需求。

觸角延伸偏遠部落

鄒永宏表示，雖然現在的醫療體系、健保制度已經十分便民，不過花蓮縣南北跨西部5縣市，而且縣內醫療院所主要集中在北區，偏鄉醫療僅有衛生所或少數的診所，缺乏專科醫師醫療服務，即使像吉安鄉18個村中，就有11個村落沒有診所。

他說，可以想見「比偏鄉更偏鄉」的山區無醫村部落資源更加貧乏，加上山區人口老化、隔代教養，許多散居崇山峻嶺的部落老人與幼童因為交通不便和經濟因素等因素，只能依靠定期地巡迴醫療門診，不見得都能享有到全面性醫療制度的照顧。

鄒永宏昨披上白袍細心問診，一名80歲的邱姓獨居老翁，突然因身體不適昏倒，經過現場醫師緊急處理後已無大礙，讓民眾直呼「好加在！」還有老伯伯誇讚鄒醫師返鄉懸壺40餘年，看診無數，還促成醫藥界攜手義診，有如國父「醫國醫民」精神，讓守護健康的觸角向偏遠部落延伸。

看病送暖也要醫心

同時也是國民黨花蓮縣黨部主委的鄒永宏強調，透過醫界結合社會上不同的資源，優先試辦每月1次的無醫村義診活動，除了提供用藥諮詢與各種健康醫療諮詢，照顧民眾的健康，也盼藉了解弱勢民眾需求，由黨部居中媒介提供物資送暖，讓人與人的善念與互動來「醫心」，促進社會的和諧。

(中國時報)

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