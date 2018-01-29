無意捨協會 搶救邊緣孩子

2018年01月29日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

過去曾是大集團飯店人事主管的于雅玲，經過多年的職場歷練，如今卸下主管光環，自行創業在內壢地區開設「Lilia Cafe」，更在10多年前投身公益事業，在家鄉龍潭創立「桃園佛教 無意捨協會」，捐助邊緣戶孩童、免費課輔，年年舉辦慈善餐會，讓弱勢家庭孩子感受溫暖，順利成長。

發送物資 免費課輔

于雅玲說，17歲出國念書，畢業後曾在國外擔任過記者，回台後因為自己活潑開朗個性，轉往飯店業任職。某次回到龍潭老家，和鄰居國小學童閒聊，聽聞對方說同學只有學校午餐可吃，對於貧富差距之大感到訝異。

她走訪國小校園，得知有許多弱勢家庭及邊緣戶兒童，不僅吃不飽，放學後的生活根本無人聞問，於是她在2007年創立「社團法人桃園佛教無意捨協會」，關懷龍潭地區弱勢家庭，定期發送民生物資，更為學生免費課輔。

她回憶，曾有一位國小女童，父親是更生人，母親有智能障礙，每次學校小考平均成績20分，被學校斷定「學習障礙」；女童來到協會後，于雅玲為她找來1名專任的大學生家教每天上課，結果學期末分數提升至80分。

給予資源 順利學習

「孩子沒有問題，關鍵是有沒有發現她的需要」，于雅玲說，當時輔導老師發現女童因家庭經濟問題，根本沒念幼稚園，連最基礎的注音符號及數字都認不得，學校的團體教學讓她無法跟上進度。弱勢家庭孩子不是不會讀書，而是沒有正確的學習管道與資源，透過協會老師輔導，最後這名孩子國小以校長獎畢業，讓家人無比驕傲。

(中國時報)