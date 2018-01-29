蔣萬安曝情史 江啟臣神救援

2018年01月29日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國民黨角逐台中市長提名的立委江啟臣，28日於豐原慈濟宮舉辦春聯書寫暨客家燈籠發送活動！「男神立委」蔣萬安到場助選，他並自爆，「當年差點和女友分手，是江啟臣出手救援，才讓我娶到老婆！」

透明新連線挺江啟臣

立法院青壯世代問政團體「透明新連線」成員蔣萬安、顏寬恒、李彥秀、許淑華、楊鎮浯齊聚豐原慈濟宮，共同書寫「啟運旺來」春聯，同聲推薦「江啟臣是最適合的台中市長人選」。

「男神立委」蔣萬安大讚江啟臣充滿爆發力，他更自爆婚前差點「被分手」；幸好政大學長江啟臣與當時的女友懇談，才讓他娶到老婆！展現兩人好交情。

立院「女戰神」許淑華說，江啟臣與她同為中台灣立委，若當選一定會把中彰投串在一起。李彥秀說，江啟臣行政、立法資歷完整，帶領立法院戰力十足，也絕對能贏回台中！

盧秀燕持續關懷弱勢

另爭取國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕，行程滿檔之餘，不忘關懷弱勢！昨到惠明盲童育幼院料理「愛的炒飯」，偕同台灣省及台中市會計師公會舉辦寒冬送暖活動；捐贈500份白米及肉鬆，嘉惠大台中6個社福單位。

去年號召全台20多名主廚「義煮」千歲宴慰問長者的「熱血大廚」池一明，特地化身「水腳」，協助「阿燕師」盧秀燕料理紅麴野菌叉燒飯；烹煮過程香味四溢，完成後塑形成愛心狀，象徵「送愛大台中、關懷不間斷」。

(中國時報)