里長堅辭 牛埔人齊聲慰留

2018年01月29日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

圖為慰留連署書及花圈。（曹婷婷攝）

龍崎掩埋場爭議不休，牛埔里長陳永和質疑市府與業者聯手欺瞞百姓，「領老百姓錢卻欺負老百姓，跟他們當官很可恥！」28日中午請里民吃尾牙，174位里民連署並齊聲慰留「里長不要走，帶我們拚到最後！」他眼眶泛紅但辭意堅決，「我留下沒用，這塊土地留下來才有用！」

吃尾牙要里長不要走

坐擁世界級白堊泥岩地形的龍崎牛埔，近來因興辦事業廢棄物掩埋場的歐欣公司為建造滯洪沉沙池而開挖山脈，遭環團炮轟此舉偷渡掩埋場，政府雖緊急喊停工，但傷害已造成，力抗掩埋場3年的牛埔里長陳永和怒批，「假水保之名，行動工之實，政府配合演出，將興建工程化整為零。」

陳永和還找到3年前掩埋場興建施工圖，竟與這次申請水保計畫施工圖一模一樣，「這難道不是換湯不換藥嗎？」

批南市府已無公信力

陳永和是螺絲工廠老闆，因憂心家鄉興建掩埋場，為捍衛家鄉，2014返鄉當選里長，著手建設牛埔，將路鋪好、將環境整理好，「這麼好的里長，嘸甘他辭掉里長，以後誰帶領龍崎人抵抗掩埋場？」退休校長陳泰祥說，志業尚未完成，希望里長留下來。民眾陳吉安更喊話「帶我們拚到最後！」

南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心開發案紛擾10多年，市府曾承諾地方未有共識前，絕不會同意業者施工，上個月卻放行歐欣公司申請水土保持防災計畫，種下陳永和心生辭意的根。

陳永和說，「這個政府已無公信力，我拚成這樣也沒辦法捍衛生態，對不起大家！」他說，辭里長不是放棄、妥協，會用其他方式繼續杯葛，他說，辭掉里長後，未來不再競選連任，30日上午將前進市府靜坐抗議。

明到市府前靜坐抗議

南關線市議員參選人許又仁說，蔣經國時代徵收土地建置龍崎兵工廠，當時不曾挖過一座山頭，現在掩埋場尚存在爭議，在沒有淹水前提下，核准施作水保設施，任憑廠商挖掉一座山，這是什麼道理？政府必須說清楚。

歐欣公司強調，開挖滯洪沉沙池是屬於水土保持設施，即使不做掩埋場，依環評規定，身為水保義務人，就必須執行義務，公司依照市府核准施工範圍施作，一切合乎規定。

(中國時報)