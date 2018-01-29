站神蔣萬安 為陳宜民助陣

2018年01月29日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

2018年底高雄市長選戰，呈現「綠熱藍冷」態勢，有意參選的藍委陳宜民28日在左營舉辦首場參選說明會，刺激另一可能人選，即市黨部主委韓國瑜提早表態。陳找來高人氣「站神」蔣萬安輔選拉抬聲勢，蔣也以國台語雙聲道力挺，立院哥倆好展現好交情。

高市長選戰開第一槍

蔣萬安宣布不選北市長後，人氣依舊不墜。昨化身超級助選員，一早先到台中為立委江啟臣角逐市長站台，下午又馬不停蹄首度跨越濁水溪，積極為陳宜民輔選，不少民眾直言是衝著蔣而來。

蔣提及與陳的共通點，兩人都是新科立委，在衛環委員會並肩作戰4個會期，培養出革命情感，尤其是勞基法修法事件，他會在台上發言長達2小時，最關鍵得感謝陳宜民首先發難，有近1小時發言，展現韌性、氣魄及堅定立場，後來才有他接力杯葛，期待陳能讓「綠地變藍天」。

至於傳出不少黨內同志邀約站台，蔣說，只要是優秀同志被黨提名，他們有需要的話，都樂意幫忙，由於立院臨時會還未結束，也許農曆年後各地方人選逐一確定，才會有更多輔選行程。

陳斥韓國瑜性別歧視

相較綠營4搶1角逐高雄市長，陳宜民坦言，國民黨人選確實慢了點，韓國瑜態度曖昧不明，聽說會在農曆年後宣布參選，希望韓盡速表態，要是黨內同時有兩人要競逐，最後可能遵照黨主席吳敦義說法「六都人選以全民調方式出線」，但希望不要拖到3月底。

然而，提到日前韓酸他是「賣火柴的小女孩」，陳斥責是言語霸凌，跟綠委邱議瑩羞辱他是「陳小姐」，一樣都是對於文質彬彬男性的性別歧視。韓國瑜回應，「以後會特別注意用字譴詞，絕無惡意」，未來大家還要一起打拚。至於參選與否，他遲未鬆口直說當主委還不到半年，先走進基層傾聽民意，3月7日後動向會較明朗。

(中國時報)