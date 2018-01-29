防淤隧道啟用 曾文水庫回春

2018年01月29日 04:10 中國時報 萬于甄 /台南報導 /台南報導

曾文水庫防淤隧道工程斥資約41億元打造，採用4大世界首創工法，獲國際矚目，28日舉辦竣工典禮並啟動排沙，行政院長賴清德親自出席，強調提供穩定水資源，排除企業投資五缺疑慮，發展台灣經濟，是政府最大的責任之一，他有信心能穩定供水，呼籲企業家踴躍投資台灣。

曾文水庫使用長達44年之久，水庫淤積問題日益嚴重，尤其，在莫拉克風災後，有效蓄水量硬生生少掉一座南化水庫容量，曾文水庫防淤隧道總長1266公尺，工程採用無圍堰工法、象鼻引水鋼管工法、山體消能工法、中間柱工法等4大世界創新工法，啟用後，隧道平均年排砂量可達104萬立方公尺，一年可節省近7億清淤成本。

賴清德致詞肯定工程如質如期完工，堪稱公共工程最佳典範，啟用後年排砂量可達104萬噸，讓水庫有效回春，讓水資源穩定供應，帶動企業投資意願。他說，曾文水庫防淤隧道工程年排砂量約104萬噸，可使庫容量年增加5500萬噸，助益極大。

賴也說，政府未來將持續以開源、節流、調度及備援等作法，進行相關水資源工程，有信心能供應穩定水資源，讓農業、民生及工業用水無虞，呼籲企業家踴躍投資台灣。

賴清德此行南下也見證任內積極爭取設置的台灣自來水公司員工訓練園區動土，經費約9.27億，他說，因應新南向政策，水公司員工訓練場地，不僅提供當地鄉親使用，也可與東南亞國家水事業交流，成為國際、在地兼具的訓練場所。

(中國時報)