台北大學校友 打造櫻花步道

2018年01月29日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

為迎接2019年創校70周年，在校友的熱烈支持下，國立台北大學在三峽校區種植近600棵吉野櫻，打造「心湖櫻花步道」，校友會榮譽理事長、商總理事長暨燿華集團總裁張平沼也將認養支票贈予台北大學校長李承嘉，希望把台北大學打造成台灣賞櫻重鎮。

台北大學28日舉行植樹認養掛牌典禮，包括校友總會理事長謝士滄、副理事長郭台強、立委曾銘宗、元大金控董事長王榮周、前海基會董事長林中森等各界校友超過三百人參加，期盼未來櫻花步道成為台北大學校園特色。

台北大學表示，「心湖櫻花步道」環繞「心湖」而建，全數櫻花及後續15個月維護費都由校友總會榮譽理事長、台灣商業聯合總會理事長暨燿華企業集團總裁張平沼捐贈。

張平沼表示，吉野櫻花向來是許多賞櫻民眾心中最愛的品種，這次捐贈母校作為台北大學創校70周年的賀禮同時，也希望與全體師長、校友共享榮耀，因此邀請校友和師長共同認養，希望能將校友與母校更緊密結合。

校友總會理事長謝士滄肯定張榮譽理事長的用心，並在校友總會發起成立「心湖櫻花林管理委員會」專責管理，同時開立櫻花維護專戶，長期接受「認養金」捐款，專款專用永續經營櫻花林，由於校友反應熱烈，目前累積櫻花基金已經超過160萬元。

台北大學校長李承嘉承諾，將會珍惜校友們對母校的愛護，希望這片櫻花林能帶動三峽地區發展，成為落實大學社會責任的具體表現。

(中國時報)