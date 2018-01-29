搶拍懸日落空 辣妹趴床成焦點

2018年01月29日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

想看曼哈頓懸日美景，不必大老遠跑去美國！28日青年路因應每年兩度「懸日」奇景封街，無奈天公不作美下雨收場，不過家具街商圈結合高市經發局共同推活動促銷，將床墊搬到大馬路上，供民眾當網美炫照抽獎噱頭十足，盼活絡年節買氣。

昨下午3時至5時30分，青年家具街商圈將林森路至文橫路間的青年一路封街，不少民眾提前上街卡位，警方也出動員警維持交通秩序，原本天氣預報降雨機率就頗高，果然下起毛毛雨，懸日玩起捉迷藏。不過，現場有肚皮舞老師Rita當麻豆，在床墊上擺出撩人姿勢，成為另類焦點。

商圈理事長麥訓嘉表示，今年懸日攜手經發局「高雄過好年」活動，封街拍懸日外，更有六大家具實境秀，民眾上傳網美照打卡，可抽五星級飯店專用的美國蕾絲床墊，還有雄好康AR財神爺發紅包，大手筆送出5萬元家具禮金。

高雄與曼哈頓恰好都是棋盤式道路規畫，造就一年兩度可見懸日機會。高市府有意打造台版「曼哈頓懸日」奇景在港都，形塑新型態觀光模式，不過迄今尚未成熟，如何攜手民間業者包裝，甚至擴大觀光效應，必須得再多動腦筋，加把勁。

昨天原定有兩場懸日活動，但日前高市觀光局評估「氣象預報不佳」臨時喊卡，只剩經發局與商圈這場。觀光局長曾姿雯說，考量天氣預報結果，未避免民眾撲空而取消，未來內部將評估整合官方、民間資源，將懸日列為高雄特色節日活動。

(中國時報)