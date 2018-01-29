交流升級 加州聖郡直飛桃機

2018年01月29日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

加州聖貝納迪諾郡（San Bernadino County）去年與桃園市締結為姊妹市，安大略國際機場也與市府、桃園國際機場共同簽署「台美推動機場城市交流聯合聲明」，2城市推動2機場直航計畫在1年後達成，直航試航班機在27日抵台，預計3月25日舉行首航儀式，市府28日舉行晚宴，歡迎聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman及安大略國際機場營運團隊。

祕書處長顏子傑表示，桃園市與美國SBC於去年2月24日和桃園市締結姊妹市，2城市都是物流業的重鎮，也都擁有國際機場，雙方簽訂姊妹市的主要目標就是「經貿合作、城市直航」，最後由中華航空開拓洛杉磯的新航點。

顏子傑指出，過去的姊妹市很多都只是「紙上交流」，而像是聖郡，不管在文化、教育、體育、經貿或是「直航」上都有交流，他認為這是一項重要的城市外交典範。

市長鄭文燦表示，SBC與桃園市城市發展相近，直航航線正式開拓後，市府也會協助台商與SBC協調溝通，包含保稅倉庫設置、物流公司設立優惠、倉管人員管理交流等項目，今年市府也預計組團參加在SBC舉辦的全加州智慧城市與貿易論壇、加州農業論壇，及教育和體育等交流項目，包括寄宿家庭計畫和體育活動等。

Curt Hagman表示，除了產業上的共通外，桃園市與SBC也共同面對許多未來科技的挑戰，像是IoT物聯網、自駕車發展等，他期待雙方在這部分可以有更多合作。

(中國時報)