尾牙季 高市一夜抓82酒駕

2018年01月29日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

今年1月還沒結束，高巿警交通大隊統計A1死亡事故已有12件，比起去年同期7人增加5人，由於春節將至，尾牙餐會是酒駕高峰，警方從27日起至31日展開加強酒駕取締，首日仍有82件，呼籲酒後不開車，勿心存僥倖。

高雄市1月迄今共發生12件A1交通事故，造成12人死亡。其中楠梓75歲老婦15日傍晚近6時，騎車經過軍校路時，疑為閃避路邊違規及併排停車，被後方機車追撞，老婦雖然送醫急救，仍因為頭部重傷，於晚間10時許宣告不治。

據了解，1月死亡車禍還包括機車及大型車因未依規定讓車而肇事，另有兩機車未保持安全距離擦撞，其中1車遭後方大型車輾斃，以及行人因夜間視線不佳造成死亡等，比起去年同期的7人，今年1月還沒過完就有12起A1車禍。

路邊違規臨停及併排停車，由於壓縮車道行駛空間，直接或間接導致車禍發生件數節節升高，道路交通管理處罰條例已修法提高罰鍰至2400元，並從去年7月起開始取締，高巿府交通局也呼籲民眾遵守，別跟自己的荷包過不去

有鑑於今年才開始，高雄巿死亡車禍就頻傳，農曆新年將屆，又是尾牙旺季，更讓警方嚴陣以待，27日起為期5天，執行加強取締酒駕，並針對餐廳、小吃部、酒店、舞場、KTV等加強作為，而27日全巿共舉發、移送82件。

(中國時報)