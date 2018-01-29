內灣遊客塞爆 免費停車場救交通

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

內灣年遊客量高達300萬，光是周末兩天就有約7萬人次，造成的交通問題讓警察相當頭痛，每逢周日傍晚，累積的車輛數往往塞爆120線連接台3線的出口，橫山分局過去積極疏導車流、製作QRcode，又更進一步公告周圍免費停車空間，讓遊客出遊還能小省一筆。

周末內灣總是塞爆，外地遊客不太熟悉周圍便捷道路，遊客開車進內灣，也只會把車輛停在付費停車場。為了疏導車流輛以及停放問題，橫山分局祭出免費停車場資訊、免費停車搭配轉乘遊內灣方案，盼疏通打結的交通問題。

橫山分局四組組長潘百才表示，為了讓內灣交通順暢，想盡各種方法，幾個月前曾製作QRcode貼紙，張貼至各商家，也提供民眾索取。民眾只要掃瞄QRcode，即能從地圖中得知除了120縣道之外，仍然有其他條便捷道路連接台3線，避免車輛同時擁堵在120線連接台3線的出口。

近日橫山分局又出新招，蒐集內灣老街周邊停車場資訊，統計出內灣商圈周圍公、民營停車場約1632個車位，但在連續假期恐有大量車潮，常讓遊客無車位可停，橫山分局建議可將愛車停放至距離內灣約1.2公里遠的防汛道路上，空間大約可放置300輛汽車，如此可節省一筆停車費用又可避開車潮。

另外，橫山分局也提出另一條遊憩方案，讓愛車無須駛進內灣，可停放於九讚頭車站附近約100輛車空間大的免費停車場，改搭乘火車之旅，沿途觀賞風景至內灣，也是不錯的選擇。

(中國時報)

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