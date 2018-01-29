庇護農場紅藜餅乾 成燈會伴手禮

首批採收完成的紅藜製成餅乾和黑豆茶，一舉入選今年嘉義台灣燈會伴手禮。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林第5家身心障庇護工廠「糧莘」庇護農場28日成立，教導訓練身心障者從事無毒農作，主栽有穀類紅寶石的紅藜，首批採收完成的紅藜製成餅乾和黑豆茶，一舉入選今年嘉義台灣燈會伴手禮，讓學員更具信心。

淺紅、桃紅、深紅、橘紅、黃等色澤漸次的大片紅藜，成為最美的獨特景觀，吸引民眾拍照打卡，頓成新熱點，場方也端出紅藜製成的餅乾、黑豆茶、粥等，饗宴大家，身心靈都滿足。

農場由雲林縣身心靈健康關懷協會設立，場長蔡雅亘是園藝治療師及瑜珈師，因常到斗南希望工場教身心障礙者瑜珈，發現身障者田間工作能力不錯，且有助穩定情緒，因此申請設立，希望幫助更多身障者就業。

雲林縣長李進勇表示，糧莘庇護農場讓身心障礙者有就業舞台，消費者也能選購安全、健康產品，締造雙贏。

蔡雅亘說，紅藜是該農場主打產品，其次是苦茶，全以自然農法無毒方式營運，首批採收的紅藜開發出餅乾及黑豆茶，入選今年台灣燈會在嘉義的伴手禮；農場並加入台灣數位光訊科技「安心雲農產平台」計畫，在農地裝設影像傳輸設備，透過即時影音上傳給消費者，耕作過程透明化，消費者可清楚知道食材來源，增加購買信心；未來計畫與斗六三小市集及八德社區發展協會合辦食農教育，為農業盡一分心力。

縣勞工處長張世忠表示，雲林原有圓夢、緣享、金建康有雞緣、和拓環保科技等4家庇護工場，糧莘庇護農場是第5家，預計提供60名身障朋友就業，未來將持續推動並輔導多設立，協助更多身障朋友自力更生。

(中國時報)

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