霧台櫻花吸客 改裝機車狂飆擾民

2018年01月29日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東霧台櫻花季開幕，台24線38K至48K處霧台路段櫻花已綻放，吸引許多遊客上山賞花。不過不少改裝機車上山，轟隆隆排氣管聲擾人清靜，里港警分局加強稽查，針對違規超速及違規改裝動車進行取締，希望還給民眾寧靜賞花環境。

霧台櫻花季從1月26日到3月31日，鄉公所說，今年受氣候影響，櫻花開得比往年美。霧台櫻花開花分為3期，目前是第1期，第2期約在農曆過年前後，第3期則在3月初。最著名的霧台櫻花王約在第2及第3期間盛開。

許多遊客喜歡騎車上山，享受在山林間馳騁的快感，不過有些騎士喜歡飆車，甚至改裝排氣管，不但影響交通安全，噪音也造成當地居民或其他遊客困擾，擾亂居民清靜

里港警分局在台24線神山、伊拉等路段，不定時加強執行交通稽查勤務，取締各項違規；另外也協調監理站、環保局等單位，於三德檢查所執行聯合稽查。警方表示，去年迄今共在霧台取締違規超速650件、車輛違規改裝排氣管15件。

警方表示，台24線進出霧台各部落路段，均設置速限30公里的警示標誌，希望用路人遵守速限；違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依《道路交通管理處罰條例》處新台幣900元以上罰鍰。

春節期間霧台也有交通管制，2月18日至20日，每天上午11點至下午2點，在谷川大橋全面管制自小客車，民眾可搭乘接駁車上山，每日上午9時由谷川大橋發車，10分鐘一班，詳情可上霧台鄉公所網站查詢。

(中國時報)