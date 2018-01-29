大師畫只要9.9萬 買家喊便宜

2018年01月29日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市內湖再生家具展室場28日舉辦年終特賣，一名古物鑑定家看準已故水墨畫大師黃君璧作品搶標，最後以9.9萬買下，直呼有夠便宜，不過，有工作人員尷尬地說，市府環保局僅以800元起標，真是太不識貨了，據了解若的確是黃君璧畫作，市值恐怕超過百萬元。

環保局舉辦歲末年終回饋特賣會，這次特別推出多件50、60年代稀有珍貴古早家具，其中包括黑檀木置物櫃、樟木化妝桌及雞翅木羅漢椅最受現場民眾注目。

擔任拍賣官的副局長蔡玲儀特別推薦古早家具，她說，經一流師傅巧手整修後，不僅像新的一樣，重點是市面上還買不到，競拍後置物櫃、化妝桌和羅漢椅分別以4.6萬、1.6萬及3.5萬成交。

此外，環保局還拍賣一幅黃君璧的水墨畫，被一名陳姓古物鑑定家以9.9萬標下，頻頻直呼有夠便宜，他說，前幾天就曾到現場挖寶，發現黃君璧的作品後拍下照片帶回鑑定，由於黃君璧落款有特殊簽法確認是真品，現場甚至有行家說，如果是真的，市值超過百萬元。

環保局人員低調表示，因沒有人懂畫，黃君璧的畫作僅以800元標價開賣，真是太不識貨了。

除古早家具拍賣，另有限量早鳥優惠專區，50件原標價200元至2500元不等的電視櫃、斗櫃、沙發等家具，均直接以定價100元拍賣，吸引上百位民眾搶購。

(中國時報)