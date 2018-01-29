中市包租代管上路

台中市政府啟動包租代管試辦計畫，提供未抽到社宅或無法負擔高額房租民眾，另一個租賃住宅管道！（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市政府為打造台中成為宜居城市，除推動「8年1萬戶」社會住宅，並啟動包租代管試辦計畫，與二家專業不動產經營管理廠商簽訂契約，執行包租包管800戶、代租代管800戶目標；盼提供未抽到社宅或無法負擔高額房租民眾，在租金補貼與共好社宅外，另一個租賃住宅管道增加生活品質。

市府住宅發展工程處表示，市府推動「8年1萬戶」社會住宅，豐原區安康段共好社宅已接近完工階段，開始受理申請。市府積極爭取中央3億6419萬餘補助經費，辦理包租代管試辦計畫，利用民間空餘屋作為社會住宅多元供給方式。

包租包管是由政府委託業者，包租民間住宅3年再將住宅轉租的方案；代租代管是由政府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合，二方案皆能讓房東輕鬆管理租賃事宜，提升房客租賃品質需求。

市府指出，為減輕民眾負擔，二方案皆針對不同弱勢身分民眾提供市價租金5折或7折不等的優惠；一般戶也有市價租金8折(包租包管方案)或9折(代租代管方案)的優惠。

為提高民間空餘屋進入市場誘因，二方案皆提供每處每年最高1萬元修繕獎勵金；包租包管方案更有每處每年最高3500元地震險、火災險等保險補助，達到房東及房客都滿意，政府活絡租屋市場的三贏效果。

(中國時報)

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