岡山棒球場 爭經費整修

2018年01月29日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

岡山地區是棒球選手培育的搖籃，孕育旅美大聯盟投手陳偉殷、林子偉、王維中，高市體育處有意在岡山規畫「國際棒球村」，但受限經費捉襟見肘，無法一步到位，只好分階段實現，目前短程計畫將向體育署爭取4800萬，整修簡易棒球場，也盼吸引外國球隊到岡山移地訓練。

高市三級棒球隊勁旅在岡山地區，分別是青棒的高苑工商、青少棒的橋頭國中、少棒的壽天國小，多年來培育出許多知名球員；但岡山地區的棒球場設備卻相當簡陋，缺乏住宿、重訓及休閒設施。

體育處指出，現階段棒球場整修的項目，除了將青少棒球場南移10公尺，以騰出空間增設本壘後方服務設施外，還須針對球場全面性地施作佈設透排水管、以解決下雨嚴重積水的問題。

另外，布設自動噴灌灑水系統、以養護球場草坪、新建噴灌給水機房設備、並更新老舊廁所，此外場地整平、重鋪百慕達草皮、以防選手受傷，新設外野區圍牆防撞墊，以保護選手安全等。

體育處表示，短、中程計畫以整修更新設備，長期來說，待移訓產業區域發展進入成熟，且市府財政狀況許可下，將向台糖公司協議價購取得土地，變更公園用地為體育運休閒專區，鼓勵民間參與投資開發附屬事業設施，使岡山發展成我國棒球人才培育中心及國際比賽的重鎮。

(中國時報)