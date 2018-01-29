為了孩子 無毒番茄園誕生

綠富農園老闆胡建民，秉持著健康無毒的理念，從栽種到採收都經過胡建民的層層把關。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

大部分的人都覺得當農夫很辛苦，但是苗栗竹南綠富農園的老闆胡建民覺得為了孩子什麼都值得。胡建民以前從事服務業，因為小孩有嚴重過敏時不時就得住院，一住就是1個星期，常常向公司請假；胡建民為了能就近照顧孩子給孩子健康的環境，便拿起鋤頭打造健康無毒的番茄園。

胡建民選擇過最原始的農村生活，不是科班出身的他剛開始的時候困難重重，從技術到資金都是問題，於是先向農會貸款蓋了溫室，開始上網蒐集資料到農改場上課。胡建民苦笑說，剛開始接觸時，常常一夜之間植株都生病死光，大概花了3年的時間，番茄園才漸漸步上軌道。

看著胡建民為孩子的付出，原本從事科技業的太太也辭去工作，一同攜手打造健康無毒的番茄園。胡建民先是投入研究有機肥料，花了7、8的時間才成功研發目前所使用的肥料，在2014年時更從荷蘭引進熊蜂，綠富農園是目前全竹南第一也是唯一使用熊蜂授粉的技術。

胡建民說，番茄植株無法自行授粉，將熊蜂放養在溫室裡取代生長素授粉，熊蜂會咬住花柱，再藉著翅膀的拍動達到授粉的效果，回歸天然授粉。胡建民在引進熊蜂的過程花了不少功夫，像是要向檢疫局申請，申請之後檢疫人員還會到溫室檢視有無漏洞，防止熊蜂逃出影響本土生態。

如今種番茄逾14年之久，胡建民開心表示，看著番茄產值的成長，就如同看著孩子成長。胡建民現在最想做的事，就是當消費者吃到番茄就會想到綠富農園，為了理想而堅持，這條路再困難也會走下去。

(中國時報)

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