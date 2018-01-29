從全球價值鏈看大陸經貿新趨勢

2018年01月29日 04:10 中國時報 巴曙松

在開放經濟條件下，大陸產業發展與對外經貿緊密聯繫，經貿領域的新趨勢也從特定的角度反映大陸宏觀產業結構變遷和微觀企業經營轉型。新時代提升對外經貿發展質量需要更好地結合產業升級，從全球價值鏈的視角分析高技術複雜度要素投入與產出的產業優化效應，從而更清晰地把握經貿發展趨勢。

筆者認為，大陸經貿發展呈現如下趨勢：

一是大陸外貿發展方式和增長動能，正在發生轉變。大陸正在從追求貿易規模和低要素成本優勢，轉向以提升貿易品質和經營主體創新能力為核心的發展新常態。

大陸外貿近年來以技術與服務提質增效為方向，外貿結構優化取得顯著進展。依賴國際供需分工和低端製造業的加工貿易與依靠品牌和國際競爭力的一般貿易出口增長走勢出現分化，傳統的勞動密集型產品出口占比逐漸下降。資料顯示，2017年9～11月，大陸一般貿易品出口額分別達到1072.3、1014.4和1172.7億美元，同比增速分別超過同期加工貿易11、11.1、12個百分點，並且同比增速逐漸加快，11月的一般貿易出口額同比增速達到了19%。

大陸服務貿易進出口中新興服務業的貢獻不斷增加，對長期處於逆差和發展不平衡的服務貿易結構提供邊際改善。隨著大陸供給側改革的深入，服務貿易的產業基礎得到進一步強化和鞏固。不過，大陸仍需縮小與發達國家在影響國際分工和價值分配的高端服務業貿易領域的發展差距。2017年1～9月，大陸服務進出口總額34411.8億人民幣，同比增長8.8%。其中，新興服務領域進出口額為10495.3億人民幣。從細類別看，大陸的金融服務、電信、電腦和資訊服務等高附加值服務出口規模迅速擴大，占服務貿易出口總額的37.1%；其中電信、電腦、資訊服務以及知識產權使用費的進出口總額同比增速分別達到25.2%和38.8%。

二是大陸引資態度正在發生轉變。從擴大外資利用規模到引導優化外商投資產業結構，從提升投資便利化水平到放開市場准入和落實國民待遇。大陸正以更加開放合作的引資態度促進企業利用國際化的競爭環境，用以實現融入全球價值鏈。

大陸通過「引資」來「引技、引智」支援供給側改革，其初顯的效果正反映在外資增長的產業結構變化中。大陸的高技術服務業吸收外資規模的增速快於製造業的態勢保持延續，外資流入為大陸本土產業升級和內生競爭新優勢的培養提供了支援。隨著大陸進入投資輸出與輸入相對均衡的新階段，以更對等的方式擴大外資准入有助於為大陸企業爭取國際範圍內更寬鬆的投資與營商環境。資料顯示，2017年1～11月，大陸實際利用外資同比增長9.8%，其中11月當月實際利用外資1249.2億人民幣，同比增長90.7%。分行業來看，2017年前11個月服務業實際利用外資同比增長13.5%，占外資總量的72.5%；其中高技術服務業實際使用外資1771億人民幣，同比增長100.9%。

三是大陸企業國際化的動力正在發生轉變。大陸已從初期的通過出口與併購獲取資源、市場與效率，轉變為通過對外直接投資謀求創新技術、產品與資源的全球化布局，以實現在全球價值鏈上的地位提升。

大陸對外投資規模雖然呈現快速增長，但是從開放的角度看，對外投資應前瞻性地淡化粗放型的規模優先發展模式，以帶動國內產業創新升級為準則，吸納當地高技術複雜度的優質企業進入大陸企業主導的產業鏈。2017年1～11月，大陸境內投資者共對全球174個國家和地區的5796家境外企業新增非金融類直接投資，累計金額1075.5億美元，累計同比降幅收窄7個百分點。從投資結構看，租賃和商務服務、批發和零售業作為主要的資本流入行業，占比分別超過軟體和資訊技術19和12個百分點，可見大陸對外投資的產業結構仍需調整。

（作者為香港交易所首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家）

(中國時報)