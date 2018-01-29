2018年01月29日 04:10 中國時報 邱師儀

在美國社會裡，中西部的鄉下人與南部的牛仔敵視紐約洋基與加州嬉皮，前者是由白人血統與福音教派所組成的保守派，後者則由叛逆青年與知識分子所組成的自由派。川普就是保守派選民在8年歐巴馬自由旋風後，大反擊下的一個看板人物。這種保守派對於學歷、學院主義、學者的睥睨與霸凌，常被美國輿論界認為是「魯蛇的逆襲」，也是所謂的「反智傾向」。

無獨有偶的是，從這一波民進黨攻訐管中閔任台大校長的事件上，我們也看到了民進黨的反智能量，秀下限的程度一點都不遜於美國保守派，他們大剌剌把手伸進教育部，竭盡所能地騷擾向來批判精神絕對在立法院之上的台灣大學。

經典中的經典竟然是由民進黨立委張廖萬堅在缺乏最基本的論文撰寫常識下攻擊管中閔論文抄襲。更諷刺的是，這位綠委也有高階經營管理碩士的學歷，其2015年的論文被網友肉搜，發現當中第2章第1節有一大段幾乎完全與2009年台大國發所助理教授與中正博士生聯合發表的論文一樣，不可思議的是張廖萬堅完全忽視「複製貼上」是撰寫論文的大忌，縱使在文末參考目錄列上論文來源也一樣是抄襲。

民進黨立委在政治攻防上的確很會拗，但這不代表在面對嚴謹的學術倫理規範時，也可以胡謅亂拗。

民進黨因管爺的「政治色彩」對他發動攻擊，其實是選錯戰場，因為學術領域是民進黨許多民代最陌生的世界，這個領域無關藍綠，只關研究能量與國際化，民進黨先由一個B咖的中部立委亂咬抄襲，結果台大出面認定抄襲不成立。不死心的民進黨，又不斷扯管爺台灣大哥大獨董的身分未誠實揭露，請問過去擔任獨董與擔任台大校長適格性的關聯在哪裡？

民進黨是穿草鞋起家的鬥爭政黨，一旦決定了鬥爭標的，腦筋就會迅速石化成藍綠兩種窠臼，這次時代力量咬台大校長聘任案咬得很緊，就一個以台獨為終極目標的政黨來說，這也許是時力無法務實問政的宿命與局限性，過去TSSCI與SSCI也寫得嚇嚇叫的黃國昌與徐永明，怎可能不理解管爺在學術界的能耐？時力也許不敢理性看管爺，但執政的民進黨跟著瞎起什麼鬨？

學界都知道管爺的勵志故事，他當年讀建中卻一路混，考上文化大學經濟系後好打麻將，打到大學畢業後到馬祖當兵，有天突感人生再混下去終點在哪裡？遂一路補救，後來在加州大學拿了博士在美任教，回國後協助台灣建立計量經濟領域與中文期刊索引，最後獲選為中研院院士。台大師生選他當校長，證明了台灣最頂尖的大學有極高的包容性，也展現了遠見。

當日本、南韓的亞洲頂尖大學都還停留在20世紀血統論的時候，台大卻能睥睨亞洲長期所為人詬病的升學主義，不論管爺曲折的升學歷程，從實力來認定他，對比反智的綠營立委，台灣需要哪種人，顯而易見。

（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)