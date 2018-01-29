國民黨靠長輩圖 別想贏

2018年01月29日 04:10 中國時報 鈕則勳

最新民調顯示，蔡英文的施政滿意度只有31.7%，不滿意者近5成，在經濟及兩岸部分都有近6成的不滿意度。這樣的政績已為民進黨今年底及後年的選舉埋下政黨再輪替的種子，再加上爭奪政府資源的吃相難看，引起輿論批評，離敗選似乎也不遠了。但民進黨從上到下其實沒在怕，原因無他，就是國民黨根本扶不起，到現在也只能推像Line上了無新意的「長輩圖」來應戰選舉。

無新血接班，應是老K當下的最大痛點，因此綜觀國民黨的選情布局多是「長輩圖」。從目前國民黨初選結果與宣布參選縣市長的人選來看，有些選民早已看膩了的老面孔儼然想上演「大復活」；新竹市前市長許明財初選勝出、台北市老將丁守中當仁不讓、新北市周錫瑋宣布回鍋參選、澎湖縣前縣長賴峰偉也可能再披戰袍，雖然各個老將都有一番不得不參選的大道理，但顯然無法因應「換血」的社會氛圍。

舉例來說，在新竹市，許明財要以前市長身分挑戰現任年輕且治理政績不差的市長林智堅，在社會觀感上就已失了先機，要市民去選一位曾叱吒風雲的長輩，放棄有拚勁的青壯世代，這圈選章蓋起來可說是「虐心」。

由此也可知，要國民黨的長輩學會「放下」，讓條路給青壯世代是多麼不容易，即便他們在20、30歲就獲得當時國民黨長輩們的提拔，但如今他們除了不會效法「前長輩」們的做法外，或者還會樂觀認為自己還可再拚30年。但這除了讓人為老K的選情捏把冷汗外，也替那些兢兢業業拚初選的青壯派覺得不值。

畢竟國民黨敗選時，政壇長輩們龜縮遁逃，吝於扛責，機會來時又各個爭先恐後，捨我其誰。倘到最後，國民黨的名單多是「長輩、派系與前縣市長」，民進黨就算做得再爛，國民黨要班師回朝都屬癡人說夢。

而國民黨的長輩們容易出線，也和「全民調」的初選制度有關。畢竟全民調以傳統調查方法切入，除了有綠軍反動員操作的可能外，更無法調查出家中未安裝座機的年輕夫婦以及手機族群的支持意向，而現今這族群日益擴大且其選票具關鍵影響，傳統的調查結果可能與實際社會結構與期待有落差。

而黨主席吳敦義自以為使用「全民調」為初選提名依據，便可以「不沾鍋」，避免涉入紛爭，但其實他的不表態反而會被認為是鄉愿、投機，或是已有定見。吳主席應多了解一下大數據，深刻體會網友的互動模式及社會迫切期待政壇注入新血的氛圍，跳脫小圈圈及同溫層，國民黨的選情才會有起色。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)