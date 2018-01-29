2018年01月29日 04:10 中國時報 黃光國

綠營圍剿台大校長當選人管中閔的高潮，是民進黨立委張廖萬堅、何欣純、蘇巧慧聯合舉行記者會，指控管中閔的論文與暨南大學張姓學生的論文有多處雷同；民進黨立委黨團總召集人柯建銘公開宣稱：管中閔先涉沒有資訊揭露，後爆出論文抄襲，疑義沒有澄清前，教育部「不敢處理這問題」。他同時向管中閔喊話：如果是爺們、漢子，就應該自動婉拒出任台大校長，「不然不死也得半條命！」

不料張廖萬堅自己的論文也遭到網友「起底」指出，他2015年就讀東海大學高階經營管理碩士在職進修專班的論文，也有多處涉嫌抄襲。張廖萬堅立刻召開記者會，出示自己論文的照片自清「並無不當引用之疑義」，但是他也同時發表聲明，宣稱他「不會對媒體、網友未盡查證之事提告，也不再對此事回應。」

這個宣稱就很有問題了。考察這次大綠小綠圍剿台大校長當選人的經過，這並不是某一個政治人物的臨時起意，而是一場有預謀、有計畫的「政治追殺」。論文抄襲確實是造成當前台灣學術界徹底腐化最嚴重的問題之一，在台灣學術倫理面臨全面崩盤的今日，任何涉及學術倫理的問題都不可以輕易放過。

然而，《大學》上有一句話：「君子有諸己，而後求諸人；無諸己，而後非諸人」，今天張廖萬堅敢於出面擔任綠營的「政治殺手」，他一定是對自己的論文有充分的信心。今天既然有人對他的論文產生疑問，執政黨就得要求教育部依照處理管中閔案件的程序，做同樣的處理。怎麼可以讓他「出示論文自清」就算了事？他怎麼可以「不再對此事回應」？

尤其是柯建銘身為民進黨立法院黨團的總召集人，如果是漢子的話，就應當拿出具體的行動，繼續追查張廖立委的論文抄襲問題，給國人一個清楚的交代。如果張廖立委的論文真的有問題，不僅他本人應該下台，連參與圍剿管中閔的大綠小綠也都應該出面道歉。

民進黨究竟是個「政黨」？還是專門在搞「政治鬥爭」和「政治謀殺」的「黑幫」？大家都在等著看。

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)