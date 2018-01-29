中華文化才是台灣價值

2018年01月29日 04:10 中國時報 段心儀

什麼是台灣價值？有人說，就是當台灣人回答這問題時，可以盍各言爾志。而大陸人回答這個問題時，只能有一個定義、一個答案。旨哉斯言！但即使自詡民主的台灣，現實卻是只有執政者有權力去貫徹自己的定義，即使做的是崩毀「台灣價值」的事。

世人公認的「台灣價值」中，「中華文化的完整保存與傳承」是很重要的一塊，它是形塑「台灣最美的風景是人」的主因。70年來許多外國學生來台學中文，兩岸交流後許多大陸文化教育人士來台參訪學校、文化團體，因為「這才是真正的中華文化呀！」它也讓台灣賺觀光財、文化學術財，也提供青年就業管道。

台灣的國文教育一直肩負著語文、文學、文化三層使命。國編本時代如此，一綱多本時代仍勉力維持，無論95、98國文暫綱、101國文課綱和103微調都完整地將傳統文化教育保存在台灣高中國文教學中。

107年1月，108課綱〈高中語文領域─國語文〉領綱公布，雖課程目標仍標舉「培育語文能力」、「涵養文學及文化素質」三層面，但細究內文已完全偏向「語文」層面，至於文學、文化兩層次則模糊化處理。八目標中只有第七項「體會文化傳承與生命意義的開展」略微帶到文化兩個字。至於是哪種文化？就各憑想像了。

1月26、27日施測的「國文」、「國寫」學測命題已反映這風向。國文42題選擇題有些題目的重點並非國文專業，反而是其他知識學科。「國寫」的知性題更是如此，它與國文教育的關係僅在「文字」層面，連文學都談不到。考試引導教學，國文教師一方面要因應「國寫」跨科的龐雜資訊，又被要求教學要融入性別平等、人權等19議題，被如此零碎切割後的「國文」，可預期一定是「文學」性淡化，「文化」性虛無，國文將是純粹的工具學門，而這正是過去大陸「語文教育」的狀況啊。

107年開始，大陸語文教材統一為部編本，大量增加古典文學與詩詞，許多是台灣國編本時代的教材，以台灣國文教育為師的參照性非常清楚。台灣國文教材則大量去古文與文化教材，難道是以大陸過去的語文教育為師嗎？教育當局執行執政者的定義，但這是在建立「台灣價值」，還是崩毀「台灣價值」呢？

（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)