社論－哪個違憲？哪個懦弱？

2018年01月29日 04:10 中國時報 主筆室

台灣社會有人主張統，有人主張獨，這本是人民的思想和言論自由，政府或他人都沒有剝奪、威脅對方的權力，多年來統獨爭議雖然敏感，但大體上仍能維持各自表述的空間，畢竟統一或獨立都是個人價值與立場的選擇。不過，近期以來綠營卻頻頻藉強勢話語權，將統派定位為「內部敵人」，是在鼓吹「中國併吞台灣」，認為「中國認同、和平統一」的主張是「極為危險的事情」，「不符合台灣利益，必然會影響到台灣的國家安全」，要把統派「敵人化」，這是非常危險的趨勢。

民國70年代以前，台灣以統一為國家目標，李登輝後期開始推動去國族認同，以多元文化為包裝，從教育文化解構中華歷史與中華文化的核心地位；以言論自由為由，為台獨建構政治論述的基礎。這20多年來，去中國化與兩岸一邊一國的論述取得了相當大的成果，2014年太陽花運動是一個高潮，2016年民進黨大勝是另一個高點。

民進黨完全執政後，中國崛起、兩岸關係冷卻、台灣經濟不振，讓分離主義台獨論述開始受到更多人質疑。從最近的民意調查可以看出，認同中國人與反對台獨的比率開始增加，這使得一些深綠的政客及媒體感到焦慮，為了鞏固其意識形態，他們的方法愈來愈強烈。與以前不同的是，他們不再從多元文化或言論自由去批評對手，而是站在「台灣人不是中國人／兩岸已分離」的立場，認為與此立場相反者都是「不符合台灣利益，會影響到台灣國家安全」的對立團體。

從李登輝開始一直到後來的陳水扁，經歷7次修憲，把憲法的結構破壞殆盡。國民大會從此取消，總統改為直選，內閣制也改成所謂的雙首長制、半總統制，行政院長則由總統任命，不須經立法院同意，而成了總統的幕僚長。這種制度所製造出的是一個專權的總統，完全破壞憲法原本規範的制衡體制。

但是有一點是幾次修憲都沒有做到、也不敢觸碰的，就是迄今為止，《中華民國憲法》仍然是主張一個中國的憲法，其主權宣示的範圍包括固有領土，也就是台灣與大陸。

有一群政客及媒體，心中所想、嘴裡所說都是台獨，但並不敢公開推動台灣國的「正名制憲」，也不敢更動《中華民國憲法》中有關領土的條文。蔡英文總統就職時，仍然站在國旗與國父遺像前，面對中華民國的「一中憲法」宣誓。行政院長賴清德雖公開宣示自己是「主張台灣獨立的政治工作者」，但是他拿的還是中華民國的薪水，做的是中華民國的高官，未來還會享有中華民國給他的優渥退休金。蔡總統任命的司法院長及數位大法官，公開表示不認同中華民國，但是他們又要緊握《中華民國憲法》的解釋權。還有主張廢除監察院的人，卻搶著去當監察委員。當然還有一些嘴裡面喊著台獨的政客與媒體，卻完全抵擋不了大陸市場的經濟利益，不落人後地急著在大陸建立人脈與錢脈。

民進黨奉《台獨黨綱》為神主牌，卻不敢、不願真正實踐台獨，所採取的策略就是藉中華民國這個殼來上市，然後以民主方式取得合法身分，但恐怕沒有幾個人相信現狀下有實現台獨的可能性。

那麼，我們就該問問那些把「中國認同、和平統一」論者視為敵人的政客與媒體，依據憲法，中華民國的人民是否為中國人？主張「和平統一」有哪一點錯了？會影響到哪些人的利益，會影響到哪一個國的安全？統一／台獨論者究竟是誰違憲、誰違法？

我們要很坦率地說，他們所認為的「台灣人不是中國人／兩岸已分離」，那只是部分人自以為是的政治正確，不僅不符合《中華民國憲法》，連台灣的大門也走不出去。國民黨的懦弱造就了他們的政治正確，但這並不表示，他們會得到多數台灣民眾的支持。

主張「台灣人不是中國人／兩岸已分離」的政客、媒體，不僅已經違憲，更真正會給台灣帶來危險；不僅不會給台灣帶來利益，更會大大影響到國家安全。請這一群人不要再煽動兩岸關係的情緒，不要再製造兩岸的對立。「中國認同、和平統一」本來就符合《中華民國憲法》的精神，如果你們沒有能力為台灣國「正名制憲」，也沒有勇氣為台灣國革命犧牲，那就請做一個真誠守法的中華民國國民，而非啃食中華民國的寄生蟲。

(中國時報)