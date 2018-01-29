2018年01月29日 04:10 中國時報 主筆室

台積電5奈米廠上周在台南動土，這是台積電送給台灣與蔡政府的禮物，這份禮物太厚，但願蔡政府「消受」得起。

台積電的5奈米廠投資額高達7000億元，後續的3奈米廠投資金額同樣上看7000～8000億元；作為一家大型龍頭企業，台積電的投資會帶動上下游與相關供應鏈的投資，對民間投資低落的台灣而言，無異及時雨，同時，也讓台灣在半導體產業領域仍能保持一定的領先優勢。

不過，台積電去年曾經因為投資環境惡化，包括環評延誤，甚至難過關，缺電與供電不穩、南部空汙惡化影響良率等考量，一度評估赴美投資設廠。為此科技部長陳良基向台積電董事長張忠謀承諾，願傾洪荒之力解決投資障礙問題，才留下台積電的新投資。

台積電兌現諾言，新廠正式動工，接著就是政府要兌現承諾了。

張忠謀曾說台積電不能1分鐘沒電，未來5奈米、3奈米廠的耗電又遠高於過往舊廠。目前台電供電能力離限電只有一步之遙，未來核電廠都要除役，台積電實質上不可能倚賴不穩定的綠電，那麼蔡政府規畫的替代電力，可以「如期如質」接上來嗎？

如果台電以增加火電供應穩定電力，帶來的空汙是否會影響到台積電？政府承諾解決環評困難的問題，要面對眾多學者專家、公民團體、環團不同的聲音與壓力，蔡政府是否真能兌現承諾？

蔡政府如果不能兌現對台積電的承諾，政府失諾事小，台積電在全球的領先地位恐怕將受到影響。

(中國時報)