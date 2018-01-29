2018年01月29日 04:10 中國時報 王尚智

民進黨大概以為他們可以「永遠執政」吧！包括蔡英文在內，幾乎沒有任何民進黨員發現，距離下次總統大選已經只剩1年多了。時光匆匆復匆匆，若給此刻當下執政的民進黨「造像」，那是一個什麼模樣？

政治力的醜陋伸手彷彿「多頭水蛭」，在這次干預台大校長遴選的過程中，明目張膽、手段拙劣到彷彿以為社會大眾都是瞎子。那一張對教育部施壓的立法院決議文，幾位立委的簽名彎彎曲曲如同水蛭，只給人噁心與難受的感覺。

執政權力一旦過度吸吮，倘若能讓社會進步、民眾生活舒適倒也無妨。然而權力若不視為「懸梁刺骨」的治國責任，轉念之間必然就是「鴉片上癮」的自我沉溺了。誇張的是民進黨內「少數上癮的人」，不斷在行政體系裡擴張逞遂己意！背後是誰想拿「台大校長」這個位置，到了路人皆知的程度，這不只是吃相難看，而是狂暴如野獸了。

不提政策擬定與施政上的無能，追究民進黨那些「黨產清算、水利會官派、媒體台獨化」的各種黑白手法，其實也並非沒有謀略，意圖從根本上「長久掠奪，並吸吮基層政治資源」，也的確是一種戰略布局的高招。然而，權力的邏輯與算計有一個「致命死角」，也正恰好在此。

民進黨幾乎已經完全忘記了「中間選民的觀感」！雖然過去一向擅長打選戰，議題出手也謹慎地面對「藍3、綠3、中間4」的台灣選民結構，但如今由「少數人」主導的權力擴張，不僅破壞體制、攪亂程序，連一些普世價值的「容忍底線」也再三大膽啃咬。

「中間選民」的價值意向在台灣一向難以捕捉。國民黨與馬英九執政只是因為一個「軟弱」，就徹底斷送了所有8年執政的成績。如今蔡英文執政下逐漸出現的，是一種民進黨的「內部失控」，相較於馬英九，甚至還更甚於陳水扁與李登輝時代，政府機器淪為少數人輕易就能「操弄、支配」而遂行私欲的手段。面對這些貪婪無止盡的吸吮，最終那一批為數最龐大的中間選民，將會作何感想？

直白說來，台大校長事件會讓民進黨「少了多少張選票」？一如《勞基法》修訂、年金案、慶富案、核電案，尤其動盪的兩岸，以及各種國營企業人事、華視內鬥種種，每一發彷彿「機關槍掃射」著所有不同社會族群的利害與關注，無不顯示著越發「自我腐蝕」嚴重的民進黨，全然集體自我陶醉在權力永遠在握的幻覺中。

雖說在野的國民黨，至今並沒有什麼可以稱道的任何「長進」，但民進黨的「加速腐爛」實在太過神速了！大選之夜，蔡英文堂皇感性地標舉「轉型」之名，如今整整2年過去，台灣民眾活生生地看到的卻是民進黨從「野獸橫行」、「畜生撕咬」，到現在到處都是「水蛭吸吮」。在此同時，台灣基層勞工依然辛苦，年輕人依然沒出路，薪資依然低迷，今年甚至很多公司連「尾牙」都吃不了。

年底地方大選已經鑼鼓響起，國民黨即使依舊軟弱如昔，但台灣中間選民如今瀰漫的「綠色憤怒」已經遠過於此。因為，如果不給民進黨一個教訓，台灣今後將會繼續「爛」到何種程度？

(中國時報)