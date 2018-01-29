2018年01月29日 04:10 中國時報 孫效孔

新任中央銀行總裁內定由現任副總裁楊金龍升任，在彭淮南強勢領導結束後，一路走來默不作聲的楊金龍，能走出彭淮南的陰影嗎？我們的央行應該每天只專心操作美元，還是回歸到央行應有的角色？我們對楊金龍的厚望是，不要再把央行總裁做小了！

過去50年來，在主要先進國家中，中央銀行的作為已從單純以貨幣數量或利率對抗通膨，慢慢加入了失業率或經濟成長的調控。美國聯準會已開始為量化寬鬆「縮表」，而歐洲央行、英格蘭銀行和日本銀行，到今天為止仍在為經濟復甦奮鬥。

台灣過去的經濟奇蹟，央行當然功不可沒，彭總裁之前的俞國華、張繼正、謝森中、梁國樹與許遠東等，都是締造台灣成為「亞洲四小龍」的推手。在那個年代裡，央行總裁們為了協助經濟成長，使用了各種工具與手段，絕不是只有操作美元而已。

1998年彭淮南就任央行總裁後，在外匯市場上動作頻繁，台幣匯價和外匯存底始終是彭總裁最得意的政績。可是在這段期間，台灣長期失業率超過3%，青年失業率開始持續在8%以上；企業盈餘幾乎沒有低於GDP的51%，而薪資所得的占比卻從1989年的52%滑落到2015年的44%，所以20等分的所得差距倍數，從30倍增加到100倍以上。這些都和長期壓低台幣匯價脫不了關係。

央行應是全體人民的央行，不應該只為台幣匯價而存在，更不該只是「富人的央行」。台灣的外匯存底從1998年的90億美元到今日的4500億美元，放大了50倍，但小老百姓分到的好處遠低於富人！

未來的楊總裁千萬不要「彭規楊隨」，如何不讓雙率政策向富人傾斜，如何創造比過去更好的投資環境、促進薪資成長，可能比台幣匯價更為重要。

減輕所得分配不均，應是未來楊總裁的任務之一，這個使命比玩台幣匯價更貼近社會正義，也更能實現「全民的央行」。文獻顯示，不論是在利率管道或信用管道上，所得不均都會阻礙貨幣政策的傳導。過高的低所得家戶比例，如同美國前聯準會主席柏南克提出的「金融加速器」理論所言，將造成央行的傳統性政策失靈。

增加民間投資是蔡總統的重要政策，執政黨卯足全力卻徒勞無功；反觀美、英、歐、日等先進經濟體，都不是領導人捲起袖子吆喝大家來投資，而是央行在負責引導資金去投資。未來楊總裁更應以高規格定調央行，善用央行的價格或非價格工具，引出民間投資來刺激台灣的悶經濟。

楊金龍先生有豐富的央行業務歷練，儘管長期以來低調處事，上任總裁後若能把握機會開創新局，未必不能做個振興央行的「大總裁」！（作者為開南大學財務金融系副教授）

(中國時報)