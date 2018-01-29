檢討匯率政策，是時候了

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中國時報
莊奕琦

近期新台幣大幅升值，央行總裁彭淮南被詢問時，卻要媒體去問美國總統川普。日前美國財政部長梅努欽暗示支持美元走弱，導致美元貶至3年來新低，但接著川普總統一席希望看到強勢美元的談話，隨即激勵美元大漲。在美國的保護主義下，未來美方貨幣與匯率政策的走向將是各方觀察的重點。

自2015年以來，美國因景氣逐漸復甦，在通膨緩慢而溫和下，聯準會採漸進式升息的貨幣緊縮政策，共升息5次，預計2018年也將升息3次。另外，美國在通過稅改後的利多下，若造成通膨上升加速，升息的步調料將加快，也將增加強勢美元的態勢。

一國的強盛會反映在該國幣值的升值。20世紀美國成為世界霸權的過程，美元即成為強勢貨幣。依川普「讓美國再次偉大」的競選宣言，他自然希望看到強勢美元。無論美國的升息、減稅或美元升值，都會吸引資金回流美國，若能因此帶動美國國內投資，則美國經濟將更穩定成長，強勢美元的期望也將自我實現。

然而，美國2016年的貿易赤字達5023億美元，為降低貿易赤字，一方面政府可採保護主義增加貿易與非貿易障礙，或要求貿易對手國升值，以減少本國進口；另一方面，可讓本國貨幣貶值以促進出口。這正是目前川普的貿易政策，包括退出TPP，NAFTA和美韓FTA的重啟談判，由多邊轉而強調雙邊談判，以及財長支持美元走弱的談話等，均是此種邏輯下的產物。

換言之，美元升值或貶值的匯率政策，端看主事者的政策目的而定。但這樣不同的政策目的凸顯政策的不一致性，即短期美元的貶值只是策略，而長期美元升值才是目的。

問題是，刻意以貶值促進出口，短期雖可減少貿易赤字，但若是讓已不具競爭力的產業得以苟延殘喘，反而喪失產業升級的機會，經濟終將停滯不前。這樣的場景，是不是似曾相識？

不錯，台灣自從1990年代以來，從台幣匯率約25元兌1美元一路走貶，2000年後台幣匯率始終維持在約32元兌1美元低檔徘徊，每年維持一定的貿易順差，但因國內產業結構固化與生產力下滑，國內投資疲軟和外人投資不來，經濟成長停滯，薪資裹足不前。

台灣是否能有一套有遠見、與時俱進的匯率政策，適時地伴隨產業結構的轉變，帶動長期經濟成長？現在也是該檢討我們長期匯率政策的時候了！（作者為國立政治大學經濟學系特聘教授）

(中國時報)

請把央行總裁做大 沒萬安就難安？

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