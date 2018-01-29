2018年01月29日 04:10 中國時報 周韻采

立委蔣萬安宣布不會參與今年台北市長選舉，讓一些期待國民黨蛻變的選民失望，顯得國民黨全台選情堪慮。雖然我認為蔣萬安出戰台北市無所失（have nothing to lose），但我沒有與他談過，無法推測他的思路，故我想分析國民黨在2018為何需要戰將，而沒有明星的國民黨又應如何應戰？

政黨訴諸選民的是理念，然理念抽象又冰冷，故如商業品牌以代言人烘托，政黨亦需要政治明星散播理念，創造支持。台灣自總統直選後，獲取大位者皆是當時的超級人氣王，個人魅力甚至超越政黨，例如陳水扁、萬人迷馬英九，今賴清德更靠「賴神」封號北上，意指總統府。國民黨在2016敗選後，一直在低檔徘徊，實需要政治明星拉抬，蔣萬安年輕又顏值高，如同當年馬英九，深具明星偶像特質，故在這政治情勢下成為「站神」。

也有許多人包括丁守中，心裡或許都有個疑問，為什麼非蔣萬安不可？但仔細分析，完全可以理解。年輕通常代表新，新也是政黨變革不可或缺的要素，故用一張年輕高顏值的面孔容易連結政黨創新的形象，回應媒體與民眾期待改變的心情，這也是法國總統馬克宏一戰成功的原因。此時的國民黨又比民進黨與時代力量更需要年輕面孔鏈結改革，原因在於：不若民進黨的《台獨黨綱》或時力外加世代轉型正義的堅實理念，國民黨受限於歷史、地方派系、族群等因素，迄今無法統整思想與路線，只得以表面的年輕遮掩論述的空洞，便宜行事。相對而言，假如政黨路線清楚，即便老齡依然可創造政治海嘯，如同李登輝當年喊新台灣人、4年前的柯P標榜白色理念，和川普厲行的美國至上主義。

沒有蔣萬安參與選舉的國民黨，必須轉換原來撿便宜的心態，回到原點，紮紮實實練基本功，看清時代脈動，呼應選民，提出大開大闔的論述，並對過去施政的錯誤向民眾道歉，才是王道。如果沒有單一政治明星拉抬選情，就打團戰，提出能夠論述黨理念與方向的候選人，與民進黨進行直球對決。

如果國民黨人還在小利小弊地計算年底如何平盤或不輸，就算國民黨在此次戰役中留存，也將很快地被更激進的同路線者取代。如同2008～2012年裴琳的茶黨滋養了2016年的川普，一舉贏得大選；泛藍選民將會認知到國民黨無心變革，只想等著收割民進黨執政失敗再重返執政。當有膽識之人意識到泛（深）藍民眾對國民黨的失望，只要能提出清晰、即便是激進的主張，就能回應這些人痛惡民進黨執政弊端的心理需求，進而綁架中間（淺藍）選民，取得政權。我不知道這對台灣有利或有弊，但如果這是台灣的宿命，台灣人民也只能一起承擔了！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)