不忘童年想像力 朱德庸漫畫人間荒謬

2018年01月29日 04:10 中國時報 許文貞 ） （執筆：

圖為朱德庸在北京四合院中作畫。

朱德庸以畫作替高雄氣爆事件災民祈福 。（朱德庸提供）

朱德庸畫小孩、怪物、妖精，重現童年的幻想世界，透過漫畫，猶如穿過時光機回到過去，喚出每個大人內心裡的童年回憶。（時報出版提供）

朱德庸小檔案

拜金的年代，如何找到自己的初心、追尋屬於自己的未來？享譽兩岸華人的漫畫家朱德庸給出了他的答案：「每個人都不應該遺忘自己的童年。」

朱德庸表示，「這是一個舊秩序、舊制度崩解的新貧困時代，依循舊有的規則，只會造成更嚴重的剝削。在這最壞的年代裡，只有回望童年、回望過去，你才會找到自己真正的樣貌。」

罹亞斯伯格症 從小就難搞

朱德庸25歲在《中國時報》連載《雙響炮》出道，之後陸續畫出《醋溜族》、《澀女郎》等代表作，漫畫全球銷量超過千萬冊。他不跟隨流行，只畫自己有興趣的題材，畫筆直指人世荒謬，「我喜歡觀察這個世界，當我感覺到有些荒謬的事，我會覺得憤怒，然後用幽默的方式把這些事畫出來。」以下是朱德庸接受本報專訪摘要。

問：談談您的童年。

答：我從小就是一個很難搞的小孩，那時還不知什麼叫亞斯伯格症，我想我就是，這樣的孩子讓父母非常麻煩，身邊的人也感到很頭痛。我以前在村子裡就是很出名的「神經」，常對著一個人突發其想，幻想他身上會發生各種奇妙的事，然後我就會對著這個人神經兮兮的發笑，村子裡的大人就會覺得我莫名其妙，很沒禮貌。

不過童年一直是我最快樂的時光。我那時住在建國北路的日式房子，那裡有個小庭院，就是我玩樂的世界。剛開始我玩蟲，拿掃把捅蜂窩、用試管抓蜘蛛辦擂台比賽。我總是想像我家架高的地板底下住著妖精，從通風口看進去，有時會有黑影晃動。每次上廁所我也會上很久，因為在我的想像中，廁所裡住著好幾隻十來公分高的小妖怪，我會跟他們說話。

我到現在睡前都還會「飛」到那個日式老房子，看哪戶人家發生什麼事，哪邊有同伴吆喝玩耍，想像我家小貓出來迎接我放學，然後陪著我回到屋裏畫畫。那是我人生最快樂的時光，也是我畫畫的初衷。

當兵畫雙響炮 本想當機師

問：怎麼開始畫漫畫？

答：因為我不愛念書，又喜歡惹事生非，常被處罰，所以只好靠畫畫來尋找快樂，甚至把老師變成壞蛋來惡整。不過我雖然是個問題小孩，但我父親卻非常疼我，當然他的疼也不是那種摟摟抱抱的溺愛，而是傳統父親含蓄的愛，他總是將我的畫細心收藏、剪貼，親自穿線，手工裝釘成冊，這動作看似簡單，卻讓我小小心靈備受感動，甚至成為我日後創作最大的動力。

後來到馬祖當兵，也一直沒停下筆，我甚至悶在被窩裡，偷偷用手電筒照明，繼續畫我的《雙響炮》。

不過即使當時作品受歡迎，我還是覺得應該找份正經職業來做，那時其實是想去開飛機，但我太太告訴我，「在台灣開飛機的人很多，不差你一個。畫漫畫可以開創事業的人，可能就只有你一個。」我被她說服，就這麼一直持續畫下去。

創作當核心 才能畫得久

問：面對韓國、大陸及全球的競爭，你對台灣的創作者有什麼建議？

答：這些年來，我每走一步，都會回過頭來問自己，我畫得快樂嗎？作為一名創作者，根本就不應該去迎合市場，應該思考自己到底想說什麼。

當然，台灣的環境一直有其困難，很多業者只想代理國外作品，卻不願意培養國內的原創，這樣的環境讓創作者容易跟著商業邏輯走，跟隨主流的風格而創作，這樣等於是把自己當成整個產業鏈的最末端。

說實在，文創在全球各地己經成為一個大泡沫，許多產業假文創之名到處撈錢，卻並未真正關心文化創意的內容，身為創作者，如果不能好好沉澱下來思考，很快10年、20年過去，根本不會留下任何好的東西。

我認為創作者自己一定要有所認知：創作第一；市場第二。一定要有「創作才是核心」的自覺，才可能畫得久。

(中國時報)