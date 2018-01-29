曾遺失夢想 孩子讓他找回玩心

2018年01月29日 04:10 中國時報 許文貞 ） （執筆：

朱德庸成名得早，25歲去馬祖當兵前，以《雙響砲》投稿《中國時報》，當完兵回到台灣，才發現自己成為台灣家喻戶曉的名字。28歲，他和妻子雙雙辭掉各自在報社的工作，很早就成為自由工作者。

他的漫畫早就跨越地理限制，越過海峽盜版到對岸，以至於1999年他的漫畫正式在中國大陸出版時，在大陸已經是知名漫畫家，許多媒體爭相採訪他。他的作品被改編成160部以上的電視劇，現在大陸20、30歲的年輕，可說是看著朱德庸的四格漫畫長大。

但成名也讓他付出代價。朱德庸回憶，90年代，他出書像印鈔票，甚至有廣告、信用卡代言，「有一段時間對生活很沒感覺，很麻木，某天站在窗邊，甚至覺得往外一躍而下都沒關係。」妻子馮曼倫看出他狀況不對，拿婚姻和小孩逼他停下來。

朱德庸表示，「剛開始我聽不懂，因為我畫畫的時候還是很快樂，為什麼要停下來？但其實早在不知不覺間，我畫畫的意義變得只剩下工作，我卻沒有發現，以至於停下來之後，我整個人是空的，不知道自己要做什麼。」

還好，孩子讓朱德庸逐漸找回自己面對世界的玩心，「有很多童年的記憶、夢想，其實只是藏起來了，就在某個拐角，等著我回頭把它找出來。」

「我從小就是個奇怪的小孩，我怕人，但又對人很好奇。我總是在想像人的本性，特別是正面看起來光鮮亮麗的人，我會想繞到他的背後，看他真正的樣子。」朱德庸笑說，小時候甚至會跑去亂按別人家門鈴，「按完就躲到旁邊，偷看別人應門的反應。」

58歲的朱德庸，談起童年，兩眼發光，興致勃勃的描述他童年在庭院中，如何想像自己有如急凍人，和蜜蜂鬥法，又相信房子底下埋著海盜藏的寶藏，就像筆下《絕對小孩》的「披頭」，幻想自己是怪物、是精靈、也是超人。

馮曼倫笑說，「前陣子我們到杭州，發現杭州房子的屋簷下有一個馬蜂窩，管理員說要把它拆掉，結果我先生竟然阻止管理員。他就這樣看著馬蜂窩，玩了一整個下午。」

(中國時報)