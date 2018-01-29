念舊惜物 藏著對父親的遺憾

2018年01月29日 04:10 中國時報 許文貞 ） （執筆：

朱德庸是個念舊的人，他竟留著童年累積至今的上百張黑膠唱片，工作室裡的皮椅也坐20年了。採訪中，他反覆提起童年所住的日式房子，「台灣和大陸的城市都在拆老房子，但一個城市一旦失去過去的記憶，也就失去了未來的希望。」

談到現代人購買過剩的東西，卻不珍惜舊物時，朱德庸手摸了摸正坐著的皮椅，「一個人留在世界上的記憶，不會超過四代。如果一張椅子能留有祖父、父親使用的記憶，再傳給後代，摸著扶手的痕跡，就想到父親、祖父，不是很好嗎？」

這番話之中，藏著朱德庸心中對父親的遺憾，「我的父親在2011年過世，當時他94歲，走得很突然，是在生日當天，吃東西噎住走的。我來不及見到他最後一面。」

朱德庸表示，「他過世前，我們最後一次見面那天，我去父親家，兩人面對面坐在客廳。但我們都不是多話的人，對坐1個半小時，幾乎沒講幾句話。後來回想，覺得當時應該要多說些話，留下更多對父親的記憶。」

朱德庸童年的日式房子，如今已經被建商圍起來不能進入，但還未拆除，「如果可以再讓我進去一次，我很想把從小標記我身高刻度的那段柱子切下來帶走，還想帶走父母臥室牆邊的一塊毛玻璃，因為上面都是我小時候用鉛筆畫的痕跡。」

生命中的「失去」和「惋惜」，正是朱德庸下一部創作的主題。他表示，自己已經寫了20幾個故事，「我記得我的童年、也知道兒子的童年，但父親過世後，我就永遠失去了某些只屬於父親自己成長的記憶。這些記憶消失之後，就再也沒有機會回來了。」

(中國時報)