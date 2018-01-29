蔡依林：你們讓我更勇敢

2018年01月29日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

Jolin（左）昨在台上逗伊林娛樂童星萌萌（右起）、咩咩開心。（盧禕祺攝）

蔡依林（Jolin）28日在台北國際會議中心舉辦「粉絲同樂會」，活動尾聲，她哽咽落淚：「很喜歡跟你們之間的互動啊，不是只辦簽名會，希望我們可以珍惜聚在一起，我也不知道我會唱到幾歲，但會永遠用這樣的心態去表演。」她更感謝全場粉絲，「唱十幾年，我一直覺得自己做不夠，你們的支持讓我更加的勇敢！」

Jolin昨斥資300萬元辦「尾牙」與粉絲同樂，日前一位家住雲林的粉絲在她臉書留言，表示自己的錢都花在買她的藍光光碟，沒錢搭車北上參與活動，Jolin立刻霸氣答應送對方來回車票；她暖心說：「當你真的很喜歡某些事情、很投入某些事情時，會讓人很感動，光憑這一點就夠了，我也想見見他本人。」昨該名受贈高鐵票的粉絲如願到場同歡。

提早5小時彩排

單身的Jolin，很喜歡現在的自己，被問到是否期待2018年紅鸞心動？她笑回：「我不知道，沒有刻意設目標。」她向來疼愛粉絲，昨特別提早5小時到現場彩排「點歌橋段」的105首歌，開場從觀眾席現身High唱〈什麼什麼〉，一路與歌迷擊掌、合照，並扭腰擺臀大秀美腿。

她看粉絲精心打扮，宛如變裝嘉年華，笑喊：「你們是都要搶我鏡頭是嗎？」並與大家玩「超級比一比」、「演技大考驗」等遊戲，甚至應粉絲要求挑戰「2倍速」版本的〈舞孃〉。

(中國時報)