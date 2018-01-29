賈永婕結婚15年 老公回春變型男

賈永婕（下）與老公王兆杰15年後重拍婚紗照，展現力與美。

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中國時報
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賈永婕（右）當年與老公在拉斯維加斯登記結婚時，老公還是她口中的胖子。

賈永婕與德杰建設少東王兆杰結婚15年多，兩人近年瘋迷鐵人三項等運動，夫妻倆身材健康狀況都保持在極佳狀態，因此上月決定再拍一次婚紗照，對比15年前結婚時拍的婚紗照，老公從最胖時的80公斤瘦到現在的66公斤，賈永婕得意地說：「老公換了人！」

賈永婕在臉書Po出老公帥照後，友人覺得瘦下來的王兆杰根本帥氣型男，甚至有幾分像賈永婕最愛的韓星蘇志燮。平常最愛與老公相互吐槽的她一聽，馬上驚呼：「真的沒有！完全不至於！」一旁的王兆杰自己聽了這樣的讚美也「呵呵」傻笑。兩人的婚紗照也會放在自家婚紗店裡當活廣告。

拍婚照報一箭之仇

賈永婕結婚15年，自己開婚紗店已經13年，這期間夫妻倆也曾帶小孩拍過全家福，直到這次才拍兩人的婚紗照，她覺得兩人現在狀態都滿好的，想拍些結合運動、呈現力與美的照片，「以前他是把我捧在手心的胖子，很寵很疼我，現在是愛碎念又嚴厲的教練，嘴巴又很賤。」

她說，每次運動時，因為自己運動細胞和神經沒有老公好，都會被老公取笑「身體這麼僵硬、很滑稽耶」，這次拍婚紗照時，變成她的主場，換她笑他：「你動作可否自然點？表情動作可不可以同步？」嘴巴上報了一箭之仇。

(中國時報)

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