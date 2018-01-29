蔡振南偏愛盧廣仲授演技

蔡振南演戲從不馬虎，也不吝於傳授真功夫。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
蔡振南（左起）戲裡教訓江宜蓉、盧廣仲、嚴正嵐，戲外也不忘提點新生代演員。

蔡振南因電視劇《花甲男孩轉大人》被稱「國民阿爸」，他挑戰過的父親形象不計其數，去年在戲劇《媽媽不見了》飾演接受長照的父親，角色不討喜卻首度拿下金鐘獎，他自我調侃，過去拿遍國內外大獎就是獨缺金鐘，恐怕是因多年來在劇組裡總會對導演直諫不諱，早已惹來怨懟，「評審們都是導演嘛！」一語道出他對作品的要求。

曾與大導侯孝賢、吳念真合作，蔡振南累積無數經驗也樂於提攜後輩，卻因快人快語、直話直說，聽過導演私下抱怨他意見太多，他之後「學乖」，拍攝前會當面詢問對方導戲風格，「是權威型的我就不說話。」他對年輕演員態度也一樣，若和對手戲演員不來電，「我把我的部分演好，他的部分讓導演去刁，盡量不插手。」

不諱言在意收視率

談到共同主演電視、電影的盧廣仲，蔡振南讚不絕口，「我合作過的人這麼多，但他學習、反應快，個性又好，才會讓我這麼喜歡他。」他笑言雖然《花甲》演員都很用功，常在片場透過小螢幕觀摩其他演員表現，「但盧廣仲這個小王八蛋不用螢幕看，他在現場看就能看到螢幕外的東西。」蔡也不藏私傳授表演祕訣，提醒對方不能只看台詞，更該理解劇本中的備註部分，迅速掌握整場氛圍。

蔡振南憶起當年放話要演喜劇，「大家都不理我，所有人都不相信。」最後成功用演技征服觀眾，他依然慎擇作品，不諱言在意劇情和收視率，「人家對你的期望已經高於自己對自己的期望。」也在乎角色給外界的印象和感受，演出《花甲》呼麻又坐牢的父親，和個人經歷有些類似，是和導演詳談過後才決心接下，他也盼未來能透過表演創造更多不同的「阿爸」。電影《花甲大人轉男孩》2月9日上映。

(中國時報)

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