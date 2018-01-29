唐振剛失戀復仇「讓自己更好」

2018年01月29日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

唐振剛在《角頭2：王者再起》飾演文將「潘帥」，是電影中5虎將惟一有家累的角色，劇中老婆是女演員王宣，現實生活裡，他也剛與一位小他5歲的女友愛萌芽，兩人是在運動時相識，「我喜歡運動開朗的女生，跟我個性接近是好的。」

電影中有詮釋老、中、青三代的三組伴侶，分別是高捷配狄鶯、王識賢配曾珮瑜，而唐振剛跟王宣則詮釋新一代角頭情人代表，自己跟潘帥的感情觀、家庭觀念有何異同，他說：「我認為潘帥對家庭、婚姻承諾是跟我一樣的，但他還沒長大就進入家庭，20出頭就未婚生子，我是基督徒無法，另外潘帥會在家庭跟兄弟之間拉扯，我則是重家庭勝過兄弟。」

家庭不完整沒學壞

唐振剛重家庭，其實他在學齡時遭逢父母離異，高中就搬出來自己住，曾寄住同學家長達半年，過了一段數零錢苦哈哈的日子，靠泡麵加一塊科學麵40元飽足一餐，他自認家庭不完整但沒有學壞，也在苦日子中學會放任自己發洩，「舉例失戀就趕快哭一周，會好得更快，最好的復仇是讓自己更好。」

後來唐振剛休學練舞，憑舞蹈進入演藝圈，以男團「Energy」出道，後經歷節目主持、演戲，最終踏入大銀幕，他回憶：「我從小就很愛看電影，小學一年級進戲院看的第一部電影是《與狼共舞》，還看到流淚，可能從小上帝就給我一點戲劇天分。」

(中國時報)