李宣榕腳扭傷 吞藥撐全場

2018年01月29日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

王心凌（右）到後台為師弟JR加油打氣。

寬宏原創音樂劇《偷心情歌》27、28日在國父紀念館上演，角色吃重的JR紀言愷演出前一周重感冒，演出前先就醫打點滴，已咳到燒聲的他總算能夠上台演唱。不料，李宣榕在27日演出前不到1小時，做暖身遊戲時扭傷左腳，造成筋膜移位，連續兩天都吃止痛藥、纏著很緊的繃帶忍痛登場唱跳，靠腎上腺素與意志力撐完全場。

李宣榕說，27日演出前大家一起做暖身遊戲時，她摔倒在地，一度痛到不得動彈，眼睛都睜不開，但因演出在即，只能請舞台監製用彈性繃帶把腳踝纏到最緊，然後忍痛上台演出，雖然劇中她有大量歌舞，但她靠意志力撐完，觀眾看不出異樣。

但28日一早她就發現腳踝更痛更腫，幾乎無法走路，趕緊找中醫師「喬」，過程中她痛到飆淚，下午演出時則吃止痛藥再上場，「腳踝就像螺絲沒鎖緊般，鬆鬆的感覺」。幸好演出結束後，連身兼舞蹈老師的同門藝人張毅敏都到後台稱讚她「看不出來腳受傷」。

JR用遍止咳法寶

演出前連咳一周的JR，每天跑醫院打點滴，後台也搬出各式法寶幫助止咳，包括喉嚨加溼蒸汽機、枇杷膏、喉糖。助理更在後台煮起百里香蜂蜜檸檬水，加上穴道按摩，幾乎所有招數都使出，終於順利完成演出。

JR的師姊王心凌在周日場演出前特地到後台為JR加油打氣笑說：「我有打流感疫苗，不怕。」她還以自己的經驗告訴他：「你放心，上了台腎上腺素飆高，你什麼病都沒了。」

(中國時報)