2018年01月29日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

眉型輪廓襯托五官，成為妝容焦點。（香奈兒提供）

香奈兒後台彩妝，用乾淨的底妝襯托出脣色。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀的脣膏、COCO水晶糖光透脣釉，打造出魅力脣妝。（香奈兒提供）

香奈兒時尚玩色顏彩盤9g，2230元。（香奈兒提供）

香奈兒四色眼影迷幻魅光，2250元。（香奈兒提供）

迪奧春夏高級訂製服秀場後台妝容以眼線為主角，宛如圖像投影的誇張長睫毛，是這次妝容重點。（迪奧提供）

迪奧2018春夏高級訂製秀場妝容，展現女性妝容個性魅力。（迪奧提供）

迪奧粉漾潤脣膏是脣色迷人的關鍵。（迪奧提供）

Dior超完美特務粉底液#010，40ml，1900元。（迪奧提供）

Dior粉漾潤脣膏#101很粉霧，1150元。（迪奧提供）

Dior超完美隱形遮瑕膏#010，6ml，1400元。（迪奧提供）

香奈兒COCO水晶糖光透脣釉#794西班牙水果酒，1150元。（香奈兒提供）

2018春夏高級訂製服大秀們剛閉幕，不只各大時裝競相搶鏡，妝容更是比美、比創意，尤以香奈兒、迪奧最為出色！迪奧強攻眼妝，將睫毛用眼線誇飾的放大，搭配純淨底妝，襯托前衛眼彩，香奈兒後台妝容打安全牌，規矩中帶有優雅，配上作工細緻的訂製服，只能用「絕美」可以形容。

香奈兒妝容好氣色

香奈兒春夏高級訂製服在巴黎大皇宮發表，時裝伸展台上妝容使用春夏「那不勒斯新城系列」，整體而言，用乾淨的底妝襯托出脣色，用眉彩強化五官立體，搭配顯色的脣彩，展現明亮氣色。

底妝使用時尚裸光果凍粉餅、時尚玩色顏彩盤、立體光修片筆，脣色則是香奈兒超炫耀的脣膏#182瑪格莉特、COCO水晶糖光透脣釉#794西班牙水果酒，打造出時尚妝容。

迪奧眼妝會跳躍

Dior春夏高級訂製服帶有超現實主義特質，後台妝容也以眼線為主角，全球彩妝創意形象總監Peter Philips設計了跳躍張揚的眼妝，他認為，從上、下眼瞼往太陽穴極致延伸，沿著眼睛輪廓，精準地畫出宛如圖像投影的誇張長睫毛，是這次妝容重點。

Peter Philips分享妝容tips，他在下眼瞼的內眼線使用絕對搶眼眼妝筆，同時在睫毛根部畫上黑色眼線，創造對比，打造大眼妝效；最後使用眉筆與絕對搶眼染眉膏，細微地描繪眉型，完成眼妝。底妝採用極致乾淨霧感底妝，他先以超完美持久飾底乳，再運用超完美特務粉底液，再用超完美隱形遮瑕膏修飾肌膚及提亮，之後用超完美輕盈蜜粉定妝。

(中國時報)