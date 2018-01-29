2018年01月29日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

左起伊甸樂園，珠寶櫃的祕密。（羅永銘攝）

雅緻瓷偶大震撼，13萬9500元，全球限量3000件。（雅緻瓷偶提供）

雅緻瓷偶日本騎射手，27萬7800元，全球限量2000件。（雅緻瓷偶提供）

克麗絲．安特曼「愛的聖殿」向雕塑大師昆德勒致敬。（盧禕祺攝）

新年伊始，歐洲頂級瓷器紛紛登台搶市。歐洲瓷器的龍頭德國「麥森瓷器」帶來美國當代雕塑家克麗絲．安特曼作品，並邀來大師坐鎮近距離分享藝術之美；西班牙瓷器代表「雅緻瓷偶」則請來日本知名騎射藝術學院小笠原學院第31代傳人之子「小笠原清基」展演日本傳統馬術。

麥森 安特曼演繹伊甸故事

克麗絲．安特曼幼時就展露藝術天分，自小熱愛藝術、音樂，在往後的日子裡瘋狂閱讀18世紀浩瀚的藝術美學，至今則從麥森汲取更多創作養。她以亞當與夏娃所在的伊甸園為題材，並以「愛的聖殿」為中心，創作「禁果集」系列；這套雕塑集包括5大主題，華麗晚宴、愛的聖殿、水果金字塔、歡樂之園以及天堂的吊燈。

在這系列作品中，尤以高達5英尺高的「愛的聖殿」最具代表性。這系列創作下半年將轉赴俄羅斯裝飾藝術館，及富有盛名的聖彼得冬宮美術館展出。克麗絲．安特曼笑說，在設計人物角色時，也會投入自身情感，有些角色很像她，這也是作品迷人之處，未來這些人物也會繼續在她的創作中，演繹更多故事。

雅緻 打造日本騎射藝術

無獨有偶，「雅緻瓷偶」以日本傳統騎射藝術「流鏑馬」做為創作靈感，用瓷偶詮釋有800年歷史的傳統藝術，瓷偶「大震撼」更是以日本傳奇賽馬為靈感打造，在日本上市以來已熱銷超過千件，品牌表示，大震撼是一代名馬，也有一直贏的寓意，因此頗受企業界青睞。

(中國時報)