毛加恩、簡浩可頌初體驗

2018年01月29日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

毛加恩（左起）和簡浩在比漾廣場穿著休閒時尚，毛加恩拿MAISON PROMAX CDG雙層後背包8650元，簡浩拿TACQUES杜樂麗花園紅黑版背包6350元。（王英豪攝）

MAISON PROMAX×ERICROISSANT瑪戈皇后草莓可頌，每個150元；Eric（中）手端限量、需預訂的干貝黑松露可頌890元，堪稱全球最貴的可頌。（王英豪攝）

籃球型男毛加恩和簡浩在比漾廣場，為法式輕奢包款MAISON PROMAX×ERICROISSANT法式頂級可頌聯名合作的全台首店擔任開幕嘉賓，兩人在ERICROISSANT創辦人Eric指導下首度手做可頌，旅法16年的烘焙師Eric為兩人打氣：「做可頌比打籃球簡單！」

簡浩近日拍攝蔡健雅新歌《貪圖》MV，毛加恩從球員轉戰房地產，示範暢銷經典款背包帥氣加分，簡浩誇包款細節設計厲害，毛加恩認為法式風格優雅時尚。MAISON PROMAX總經理楊宏表示，品牌從PROMAX升級後確立輕奢定位，這次與使用法國LESCURE藍絲可奶油、Les Moulins d’Antoine安東磨坊麵粉製作的ERICROISSANT合作一拍即合，皆根源於法國，且以手工製作強調質感、時尚。

日本平價快時尚眼鏡品牌J!NS也首度進駐比漾廣場，開出永和首店，主打設計師Jasper Morrison新系列，因應家庭客多增加學生和兒童的款式，2月9日前單筆消費滿2480元可免費玩夾娃娃機。

(中國時報)