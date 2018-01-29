毛加恩、簡浩可頌初體驗

比漾廣場J!NS店裝以工業風天花板搭配木質地板，空間明亮。（王英豪攝）

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毛加恩（左起）和簡浩在比漾廣場穿著休閒時尚，毛加恩拿MAISON PROMAX CDG雙層後背包8650元，簡浩拿TACQUES杜樂麗花園紅黑版背包6350元。（王英豪攝）
MAISON PROMAX×ERICROISSANT瑪戈皇后草莓可頌，每個150元；Eric（中）手端限量、需預訂的干貝黑松露可頌890元，堪稱全球最貴的可頌。（王英豪攝）

籃球型男毛加恩和簡浩在比漾廣場，為法式輕奢包款MAISON PROMAX×ERICROISSANT法式頂級可頌聯名合作的全台首店擔任開幕嘉賓，兩人在ERICROISSANT創辦人Eric指導下首度手做可頌，旅法16年的烘焙師Eric為兩人打氣：「做可頌比打籃球簡單！」

簡浩近日拍攝蔡健雅新歌《貪圖》MV，毛加恩從球員轉戰房地產，示範暢銷經典款背包帥氣加分，簡浩誇包款細節設計厲害，毛加恩認為法式風格優雅時尚。MAISON PROMAX總經理楊宏表示，品牌從PROMAX升級後確立輕奢定位，這次與使用法國LESCURE藍絲可奶油、Les Moulins d’Antoine安東磨坊麵粉製作的ERICROISSANT合作一拍即合，皆根源於法國，且以手工製作強調質感、時尚。

日本平價快時尚眼鏡品牌J!NS也首度進駐比漾廣場，開出永和首店，主打設計師Jasper Morrison新系列，因應家庭客多增加學生和兒童的款式，2月9日前單筆消費滿2480元可免費玩夾娃娃機。

(中國時報)

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