2018年01月29日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

CALVIN KLEIN改新logo後的首季Rebel女表，8100元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN改新logo後的首季High Noon腕表，8800元起。（CALVIN KLEIN提供）

安心亞出席CALVIN KLEIN新品快閃店，現場陳列一台粉紅甜點販賣機，充滿粉紅泡泡的甜美感。沒想到她看到甜點竟悲從中來，透露曾苦學烘焙想親手做蛋糕送情人，沒想到學會了，竟已恢復單身，語氣難掩失落

「我單身很久了！」安心亞說。詢問她單身多久？她笑而不語，但提到閨密曾送她一套超性感內衣，一直沒機會穿，「大概放了7、8年了！」並透露要用工作把情人節填滿，當晚她接下某公司尾牙的邀約表演，好讓自己不會「覺得空虛寂寞覺得冷」，還高聲說：「謝謝讓我在情人節工作。」

安心亞表示，希望今年可以談戀愛，如果有，也希望能和男友配戴對表，就像是對彼此的一種認定。Raf Simons接手CALVIN KLEIN創意總監後，第一件事就是改了品牌的logo為大寫英文字母，因此首季CALVIN KLEIN腕表會先改表盤上的logo，第2季還會跳脫經典黑白的簡約時尚，在腕表設計融入更多色彩，甚至大玩拼接混搭。

(中國時報)