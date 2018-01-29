2018年01月29日 04:10 中國時報 陳大任 報導

VOLVO生產汽車、卡車外，也生產特殊機具，帆船嘉年華其中一處體驗區可讓民眾實際操作怪手，看看誰能在最短的時間拉動螺桿並穿越完成這屆比賽全球航線。（陳大任攝）

Volvo Ocean Race帆船嘉年華現場架設Volvo Test Track體驗設施，從空中俯瞰就像是兩個交疊的O字，全線安排4道關卡，高低落差有2層樓高，最傾斜的地方達35度，分別模擬出坡道、傾斜、打滑、坑洞等各種嚴苛路況，並開放讓民眾免費體驗。（陳大任攝）

台灣奧迪特別於WTA女子網球國際巡迴賽前，邀請到世界女網發球最速者德國重砲手Sabine Lisicki來台與球迷朋友見面。（台灣奧迪提供）

Volvo Ocean Race環球帆船賽橫跨世界四大洋，被公認為世上最具難度的環球離岸帆船賽，大會手冊中的一句話「Don’t stop when you’re tired.Stop when you’re done.」，讓我對「未達終點，再累也不停手」的帆船運動精神有了更深的認識。

汽車品牌不管是參與運動賽事、贊助甚至自己舉辦運動比賽，都是為了傳達品牌精神。Volvo Ocean Race環球帆船賽已成為世界著名賽事之一；Audi R8 LMS Cup在亞洲頗具話題；FIA Formula E已成為最知名的電動車競技場。

香港首次成停靠港

Volvo Ocean Race環球帆船賽是一個歷時8個月，賽程全長4萬6000海浬，參賽船隊需進行多段橫跨數星期長距離航行的賽事，這屆有Team Sun Hung Kai/Scallywag、AkzoNobel、Dongfeng Race Team、Mapfre、Vestas 11th Hour Racing、Turn the tide on plastic、Team Brunel等7支隊伍參賽，船員除了需要克服海上極端的氣候、溫差以及惡劣的海況，更要在不斷的壓力之下展現驚人的耐力，爭分奪秒地與時間競賽。

這屆比賽將停靠12個城市，香港首次成為比賽停靠港之一，VOLVO也動用區域資源，在啟德跑道公園舉辦Volvo Ocean Race帆船嘉年華，參賽7支隊伍在1月20日抵達香港，留港期間將進行「港內賽」、「環島賽」及「準專業賽」，賽事結果亦足以影響船隊整體成績。2月1日前往廣州短暫停留返港後，2月7日再次啟程前往下一站紐西蘭。

WTA女網熱烈開打

至於國內，已熱鬧開打的WTA女子網球國際巡迴賽「2018 WTA TAIWAN OPEN臺灣公開賽」，世界各國好手如上屆冠軍得主烏克蘭球星Elina Svitolina、世界發球最速者德國女將Sabine Lisicki及台灣女網一姐謝淑薇都來台角逐冠軍。台灣奧迪除了提供官方用車，更獨家贊助Audi R8作為連續3年奪冠驚喜獎項，創下台灣體壇史上最高贊助價值獎項。此外，台灣奧迪也為上周末舉辦臺北渣打公益馬拉松提供Audi R8領跑、跨界型格SUV Audi Q2擔任今年的計時車。

(中國時報)