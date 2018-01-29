2018年01月29日 04:10 中國時報 駱以軍

當時我並不知，這個雞雞下方的破洞，以及它造成的痛苦，會拖延半年之久。它好像有自己的生命，就像一隻蝴蝶，揮翅飛舞，傷口的形狀不斷變化…

我的陰囊豁開了一道口子，剛開始那傷口模模糊糊的，我只感到一種像有人用剃刀在你命根子處割開到一道，那樣的刺痛。我去西藥房買了那種燙傷刀傷軟膏，塗抹在患處，但它的狀況似乎愈來愈糟，有天我坐在椅子上，低頭翻弄細看，發現那傷口潰瘍露出鮮紅的肉，和脂肪般臘白色的膿。它仍在變形擴大著。好像你在看電視氣象介紹太平洋海面上方新形成的颱風，那個漩渦狀的傷口，從一元硬幣擴大到五十元硬幣。我出門走在路上時，說不出的羞恥，兩條腿必須像打開的圓規那樣走路。前腿拖著後腿、艱難移動，那個傷口又被捂在褲襠裡，摩擦時發出劇痛。拖了兩個禮拜，它不見好，我去醫院掛號了皮膚科，那醫生要我拉下褲子，我一扯下，發現他皺起眉頭：「狀況很差啊，怎麼弄成這樣？發出臭味了。」我低頭隔著胖肚子，看著傷口那裡，像泥沼裡被砲彈炸斷手腳的軍人，傷口處已呈死肉的灰色。不會要截肢吧？醫生給我打了一針消炎針，開了口服抗生素和擦的藥膏。交代我用生理食鹽水清洗，保持乾燥。下周不行再回來。

當時我並不知，這個雞雞下方的破洞，以及它造成的痛苦，會拖延半年之久。它好像有自己的生命，我塗抹各種藥膏，總希望那傷口收小，但它就像一隻蝴蝶，揮翅飛舞，傷口的形狀不斷變化。後來我好像也習慣走在路上，是以那個古早人說「長芒果」的花柳病，那樣難看的步法走著，也不在意別人的側目了。

甚至，有一回，一個哥們拿這事取笑我，說我可以寫一個「破雞雞超人」的系列故事，「破雞雞超人救了一架原本要被恐怖分子劫持的飛機」；「破雞雞超人造成中國霾害消失一天」；「破雞雞超人讓一偏鄉小學的小孩得到夢想」；「破雞雞和范冰冰被困在一個實境節目突發屋塌的地下層，他和她後來發生愛情」的故事；「破雞雞遇到愛新覺羅家一個想復國的後代，他認為他就是上天派給他的李蓮英，他倆在北京的一串祕密行動」的故事……

他哥們說：「這他媽一定紅。」

「睪丸就像是印度教裡的那個『梵』，一個時間奧義都從那流出，它是宇宙的核心。現在它破了個洞，發出臭味、流膿，這正是這個宇宙已經出現邪惡意義之黑洞，會將我們眼前這一切繁華美景，全吞噬進去啊！這個破雞雞超人，一方面他解救著人類的災難；一方面，他本身就是這個受創宇宙的濃縮版啊。」

「有一集，是他和范冰冰被歹徒銬在已被破壞電腦煞車系統的高鐵上，就像基努．李維和珊卓．布拉克那樣，眼看就要和不遠處的另一列高鐵對撞。這時，雞雞俠流淚了。他的雞雞破洞上禮拜好不容易癒合啦。但為了救美人，他只好把雞雞弄垂到鐵軌，在一片嘩嘩噴灑中，把時速三百的疾駛列車，硬生生煞停了。」

總是這一類的蠢事：譬如說，有一天的報紙頭條，整版的照片是一對夫妻，先生好像是位警員，據說他們在一分鐘前拍了雪景自拍，之後他們的車便摔落山谷，車毀人亡。但其實那天，是台灣三十幾年來，一些三、四百公尺低海拔的山區，全被銀白大雪覆蓋。整個臉書全被所有人跑去陽明山啊、五指山啊、烏來啊，各種雪景照洗版。但也有一些人會轉貼，養殖漁戶的魚整批凍死，損失慘重的新聞。這時也有馬英九總統率領一些官員，搭運輸機，由F–16戰鬥機和紀德艦護航，跑去南海我太平島，宣示太平島從清代就屬於我國，而且它是一個島，並非菲律賓跑去國際法庭指稱的「只是一個岩礁」。這時還有這個新聞，NBA騎士隊的教頭布拉特被炒，所有人都認定的拉布郎．詹姆士的意志。但他終於跳出來回嘴：「我不是教練殺手。」他保證整個過程，他和所有其他球員一樣，也是最後得知球隊的宣告。我的雞雞就是在這段時光，破裂、潰瘍，一直不癒合。

我想到索爾．貝婁在《洪堡的禮物》中，那個被各路人來挖他財務牆角，而心力俱疲的主角，崩潰的說：

「人們正在喪失一切屬於個人的生活。千千萬萬的靈魂正在枯萎。大家都可以理解，在世界上的許多地方，由於飢餓和警察專制而失去了生活的希望。但在這兒，在自由世界裡，我們有什麼藉口呢？在社會危機的壓力下，個人的領域正在被迫放棄……我們接受了歸咎於它的恥辱，人們已經用所謂的『社會問題』充斥了他們的生活。當這些社會問題訴諸討論時，我們聽到了什麼呢？不過是三個世紀失敗的思想而已。總之，人人嘲弄的，憎惡的個人的終結，將會使我們的毀滅，我們的超級炸彈成為多此一舉了。我的意思是，如果只有愚蠢的頭腦和沒有頭腦的肉體，那就沒有真正值得消滅的對象了。」

我必須要說，我不是蠢蛋，老派他更不是蠢蛋，但為何我們活在其中的，各自小範域的生命史，疊加在一塊兒，就像集體凍死的紅蛆蟲，顯得噁心、平板、面無表情，蠢之又蠢呢？我們唯一可以像黑暗夜空炸開的煙花，心靈那一瞬最激狂幸福的創造，竟是像老蟾蜍回憶著嫖妓之旅中，那些不可思議，形成奇幻拗折的女體。

我想有個詐騙任務吧？就是將這個「破雞雞超人」的想法，在不同的場合傳播出去，一開始他們會覺得這荒誕又低級，她們會笑得眼淚都流出來了，但一次、兩次、三次，他們發現我不是在講個爛笑話，這後面有一點堅強意志的東西，你真以為米老鼠、唐老鴨、豆豆先生、變形金剛、蜘蛛人……他們一開始是從一個多嚴密、多偉大的創意中長出來的嗎？（待續）

（本文摘自《匡超人》一書，麥田出版）

(中國時報)