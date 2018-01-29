2018年01月29日 04:10 中國時報 鄭順聰

但這世俗的漩渦力量太巨大，修遠頻頻抽離閃躲，得犧牲苦傖的情緒碎片給喧鬧歡騰當作薪材營火般燃燒取樂。

修遠發現，內心那最珍貴的純真漸漸被侵蝕了。

也不明那枚羽眼的傳說究係是什麼？鈐字卻無所不在，步長廊去上課時會相遇，到停車場取機車時，渡船頭吃冰，去KTV唱歌電梯門一打開……總是會遇到鈐字，羽眼的傳說是真？是假？真真假假，虛幻泡沫，是海浪拍打上岸的泡沫，虛幻如一整夜拂照西子灣的月光。

真的就發生了。修遠揹起新買的背包要到文社看看，活動中心昏黃的燈光總和寂寥相伴，合唱團寬廣的內腔唯一盞燈亮著，獨照那架鋼琴，鈐字披著長髮坐在黑鍵白鍵前，沒有彈奏，修遠從門外好奇地望著，鋼琴上頭的節拍器來回擺動，啪、啪、啪、啪……節奏生硬，堅決絕對。修遠望了許久，鈐字遲遲沒有動作，不知她正想著什麼？合唱團與走廊以至整座活動中心，都聽不到鋼琴的聲音，連山林間的鳥叫，西子灣浪濤，摩托車上下坡之騷亂都聽不到了，修遠只聽見節拍器的聲音啪、啪、啪、啪……鈐字坐在黑白鍵前，沒有彈奏。

剛入社，學長就給了修遠一把鑰匙，隨時可到文社看看。他就坐在地毯就著矮几翻閱《人工島》，鈐字來敲門：

「喂，也不說一聲的啊！」鈐字問。

「說什麼啦？」修遠反問。

「來文社也不喊我一聲，我聽到開門的聲音。」

「看你坐在鋼琴面前若有所思的，不敢打擾你。」

「剛才你在合唱團？」

「站在門外而已，你不是在練習節拍嗎？怎都沒有動靜？」

「我心頭浮出了一段旋律，但不知如何彈奏。」

「是什麼曲子呢？」

「當然不能說囉！我內心的旋律怎能讓你聽到。」

「喔。」

「喏。對了，聖誕節快到了，平安夜你要去哪裡啊？」

「沒想這件事耶，這種事對我一點也不重要，只是表面熱熱鬧鬧的，沒有什麼內涵。」

「修遠是文藝青年，貨真價實的文藝青年。」

「我們系上是有舉辦晚會，活動中心也有舞會，還有團契與很多社團的那些錦上添花的東西，可惜我們文社並沒有。」

「那就來我們合唱團。」

「……什麼？」

「我們平安夜舉辦聖歌合唱活動，參加的人得要邀伴，修遠，來當我的伴，好嗎？」（待續）

(中國時報)