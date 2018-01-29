2018年01月29日 04:10 中國時報 神隱

和尚回：「大將軍可是懷疑這事是我幹的？」

老者說：「以大師的身手，要取得此劍，自是如探囊取物。」

和尚回道：「我要真拿到這把劍，又何需大費周章回來自首？難道只為告訴大家，我的身手有多了得？」

老者說：「大師行事光明磊落，恕老朽失言。」

和尚正色道：「實不相暪，此事小僧的確略知一二，只因日前受人之託，前往河西一帶，因緣際會降伏一名無頭之人，奪得此劍，並交付受命之人，至於這劍如何失竊、由誰竊之？小曾真的完全不知，也未曾過問。小僧何以知那是當世第一魔劍，這又是另一段因緣。不過，既然大將軍王問起，小僧所知一切，不敢不據實以答。」

老者說：「大師夠坦白了，老朽豈敢逼問？只是能否告知，這委託取劍者，是何方神聖？」

和尚回：「正是率領七萬大軍強攻西域卅餘國的秦國大將軍王，呂光，欽察爾波提萬。」

老者「喔」了一聲，似乎也不怎麼驚訝，倒像早就知道一般。

和尚又說：「大將軍寬心，我既知此劍已失，自不會來跟你要這把劍。我若是知道此劍原屬貴谷，自當親自歸還。在此賠罪。」

「賠罪那倒不敢。倒是…」老者眼睛又睜開，一聲獅吼：「那你到底要什麼？」全谷震動。

老者自始至終都維持著平和的語調，說話不疾不徐，卻在此刻面露凶相，到底是和尚的把戲太過磨人，別說老者按捺不住，在場的人早已失去耐性，要不是剛才的血浪記憶猶新，眾人早想群起攻之，將和尚碎屍萬段。

和尚此刻卻反倒不語，臉上掛著微笑，他一身白衣飄飄，丰神俊逸，更顯這笑的可惡。眾人咬牙切齒，怒目以對。全場安靜異常，我又聽到黃沙飛舞的聲音。（待續）

(中國時報)