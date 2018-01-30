中油桃煉廠氣爆 鄭文燦要求限期遷廠

2018年01月30日 00:42 中國時報 葉臻 、 楊騰凱 ／綜合報導 ／綜合報導

中油桃園煉油廠29日清晨6時40分發生爐管氣爆，熊熊烈焰竄升3層樓高，遠在3公里外都能感受到爆炸震波，嚇壞四周居民，中油總經理李順欽出面鞠躬道歉，並承諾會在「先建後拆」前提下重啟遷廠計畫；桃園市府除開罰100萬元，市長鄭文燦強烈要求中油需限期遷廠。

未拿到許可證 偷跑開爐

勞動部職安署表示，加熱爐管需取得許可才能運作，但調查發現，此次事發的第2柴油加氫脫硫工場加熱爐的許可證已於上周過期，新許可證還未核准，中油就偷跑，將裁罰30萬元並勒令停工。

鄭文燦在會勘現場表示，距離上次中油2003年啟動遷廠計畫至今已15年，當時經濟部長林義夫也因工安事件到場，並簽署10年遷廠協議，但後來覓地小組沒找到遷廠地點而跳票，上次中油董事長拜訪市府時，他就要求中油要履行遷廠計畫。

鄭文燦說，15年來許多現狀都已改變，桃園煉油廠介於桃園區、龜山區和蘆竹區交界處，附近居住人口超過76萬人，遷廠計畫須有期程，如果以高雄五輕經驗是25年遷廠，桃煉從現在算起10年內需啟動遷廠，他要求中油重啟遷廠計畫，訂出明確時間表。

事實上，桃煉廠28日才完成2年1次的歲修，隔天就發生大爆炸，由於爆炸當時轟隆隆巨響達好幾秒，不少居民以為有炸彈或飛機掉下來，直到透過窗戶看見燒到3層樓高的火光，才知道是煉油廠爆炸，桃園市消防局動用百名人力，花了9個小時才讓殘油燒盡，完全撲滅火勢。

歲修隔天 熱爐管就破裂

桃園煉油廠副廠長沈永皓表示，第2柴油加氫脫硫工場內的F101加熱爐，開爐時因加熱爐管破裂導致氣爆，燃燒面積約50平方公尺。由於設備剛大修，1個月前更完成巡檢，當時並沒有發現異樣，發生意外實在「很意外」，也非常抱歉。

中油總經理李順欽則90度鞠躬向桃園市民道歉，強調事發當下已針對油管破裂做緊急隔離與調度，不會因事故影響國內產能，也不會影響發電供應和油品市場，南部大林煉油廠可隨時北調支援，待殘油殘火處理完畢後，將切下爐管作完整調查，再對外公布。

勞動部職業安全衛生署北區職安中心副主任李文進表示，加熱爐屬於高壓氣體特定設備，照理應向職安中心檢查機構申請檢查，核可後才能運作，許可證有效期限為1年，但職安署人員到場調查後發現，此次發生事故的加熱爐核可證期限僅到1月21日，目前中油仍在申請新許可證中，在未完成檢查前就繼續運作，已違反《職業安全衛生法》，將開罰30萬元。

(中國時報)