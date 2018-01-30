國民黨基隆市長初選 議長交換談不攏 謝上宋下還在喬

2018年01月30日 00:42 中國時報 張穎齊 、 李其樺 、 周毓翔 ╱綜合報導 ╱綜合報導

基隆市長初選烏龍事件重創國民黨形象，29日黨中央邀集謝立功、宋瑋莉2人至基隆市黨部召開記者會，不料，會前傳出宋為顧全大局決定退選，但在現場她極力否認，並說：「你有沒有聽到從我嘴巴裡講出來過？沒有吧！」最後又拋下一句「成功不必在我」。據了解，宋瑋莉原提出下屆議長作為退選交換條件，但黨主席吳敦義不同意，導致宋的態度一日數變。

28日國民黨基隆市長初選民調出爐，原公布由前移民署長謝立功出線，6小時後又宣稱民調公司數據誤植，宋瑋莉翻盤拿下民調第一，引發外界譁然。

吳敦義不同意 宋態度一日數變

國民黨副祕書長杜建德與組發會主委李哲華昨日下午2時邀謝、宋2人召開記者會。而在記者會前傳出，黨中央和宋瑋莉已協調她退選，成全謝立功，對此杜建德說「要查證」，宋瑋莉則否認，並強調「傳言僅止於傳言」，她還反問媒體，為何不問謝立功要不要退選？

不過，據透露，宋瑋莉為參選市長曾與先前宣布參選的基隆市議員張芳麗協調，以交換下屆議長獲得張芳麗的支持，成功勸退張。豈料28日下午爆出民調烏龍，宋瑋莉翻盤勝出，但宋判斷與謝民調差距不大，為免爭議，不如退出成全謝立功，宋隨向黨中央派來協調的祕書長曾永權及杜建德請託，希望藉此換回下屆議長資格。

記者會前4人密商 宋未獲承諾

但宋瑋莉29日上午透過管道向吳敦義詢問，吳敦義竟對她表示「完全不知情」，讓宋無法接受。知情人士透露，黨中央除在記者會前已和宋聯繫，協調讓宋退選，在記者會之前，杜建德、李哲華、宋、謝等人已在市黨部會議室先行協談，討論宋退選事宜，但宋因未得到承諾，反悔不願退選，導致記者會時，絕口不提退選一事，改口要求黨中央介入協調。

針對上述說法，宋表示絕無此事，張芳麗則駁斥「不可能，都是子虛烏有！」謝立功也不願回應。

謝立功與宋瑋莉都呼籲黨中央介入協調，並要求保留3家民調公司的紀錄，逐一審查。國民黨文傳會主委李明賢表示，民調過程的數據及公正性完全沒有問題，目前雙方都同意交由黨中央協調提名。國民黨主席吳敦義說，基隆市黨部敏感度不足，其中一家民調公司數據差太多，仔細核對就不會有問題。

(中國時報)