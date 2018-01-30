日核食將解禁 採高風險管理

2018年01月30日 00:42 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

解禁日本核災5縣食品似乎不可擋但國民黨立委呼籲勿輕忽反對聲浪。圖為2016年群眾抗議日本核災食品輸台，要求重新召開公聽會，一度和警方發生推擠。（本報資料照片）

福島市生產的草莓，準備叩關。（摘自日本福島縣觀光物產交流協會網站）

日本核災區食品輸入台灣即將解禁。衛福部次長何啟功昨日表示，由於時過境遷、國際貿易規定與人民需求等因素，繼續維持地區禁令是「不對的」，有必要檢討日本食品政策，衛福部長陳時中說，未來可望比照美國的做法，改採高風險食品進行管制。

檢討政策 比照美方做法

目前我國針對日本福島縣食品禁止進口；群馬、櫪木、茨城、千葉等4縣市禁止進口茶類、飲用水、嬰幼兒奶粉及野生水產品，上述4縣市的其他食品應檢附官方產地證明、輻射檢測證明雙證件；以及美國、日本不能上市食品，也禁止進口台灣。

衛福部長陳時中昨天在新春記者會被問到「日本核災地區食品是否解禁」時表示，談到核災區食品，必須先要釐清「日本食品」還是「核災食品」，若是核災食品永遠不會開放，如果沒有受核災汙染的日本食品，根據國際貿易相關規定與民眾的需求，應做適度的開放，透露讓日本5縣食品解禁。

陳時中進一步指出，日本核災事件發生時，當時無法確認那些食物品項受到汙染，風險較高，因此頒佈核災地區5縣市禁令作為暫時的管制方法，不過，現在事隔7年，對於日本食品的政策需要檢討，未來可能比照美國，改為禁止高風險食品輸入台灣，而非以地區性限制。

安全務實 開放沒時間表

掌管食安的衛福部次長何啟功強調，目前執行地區禁令的管制方式是不對的，近年各國已經逐漸鬆綁對日本食品禁令，台灣不能置身事外，應該朝向安全把關的務實方法，針對高風險食品積極管理。

去年11月食藥署委外研究報告，建議打破地區禁令，改為「有無受輻射汙染」管理日本食品。何啟功指出，禁止進口的核災區5縣食品，其實也有一部分是安全的，國人到日本旅遊會在千葉縣成田機場降落，也有可能吃到千葉縣的食品。

由於日本一直有壓力要求我國解禁5縣市食品，陳時中指出，衛福部針對國際現況均會定期更新資訊，日本核災地區食品輸台是否解禁需由行政院決定，目前沒有時間表，不過，未來如果真要開放核災地區食品進口，衛福部會確保都是安全的。

(中國時報)