新聞透視－食安不是籌碼 配套不能亂套

2018年01月30日 00:42 中國時報 陳志祥

目前只有台灣與中國大陸禁止日本核災的福島、千葉等5縣食品進口，正當中國大陸與日本洽談解禁之際，台灣為了加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）當然也想要跟進，日本核災地區食品禁令解除指日可待！不過，若是政府沒有公開、透明的管理措施做為配套，確保食安，難保不落入政治籌碼的泥淖，非國民之福。

衛福部昨日拋出「高風險食品管制」，其實只是再一次證明政府推動開放的立場而已，去年11月衛福部與能原會、經濟部、農委會等跨部會研議，即已建議將食品輸台規範從「地區食品管制」改為「風險食品管制」方式，也就是針對高風險食品進行管制。

台灣1年赴日旅人數逼近300萬人次，日本福島核災之後，日本食品進口亦年年成長，國人與日本往來密切，如同衛福部次長何啟功說的「民眾到日本旅遊在千葉縣成田機場降落，也有可能吃到千葉縣的食品。」此時，台灣繼續執行地區禁令有何意義？

其實，在政府主管機關的支持、各項研究報告的背書等情況下，意謂政府很快就會全面解禁日本食品，但相關單位卻還沒有提出銜接開放的配套措施，任憑各種說法、揣測流竄，甚至以訛傳訛，搞得人心惶惶，莫衷一是。

更離譜的是政府一再導向「國際貿易」的經濟議題，等於把開放日本食品當做爭取進入貿易組織的籌碼，這是「倒果為因」的做法，忽略人民健康、食得安全才是最重要，食安不能當做國與國之間協議的交換籌碼。

如果全面解禁日本食品已是事實，只是時間的早晚，政府應該站在人民的立場，趕緊公布多年來檢驗日本食品的數據，讓民眾了解政府為百姓做了什麼？並且宣示未來以更公開、透明的方式管理「高風險食品」，為民眾把關，讓國人安心，解禁政策才會得到支持。

(中國時報)